Искатель написав:А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?
нет у вас нет совсем гривневых тасиных карт?
В свое время, когда открывал первый депозит в отделении, мне сказали: "Вам параллельно гривневую карту открыли.Зайдете, заберете через пару дней". Я, наслышанный о всяких скрытых комиссиях в разных банках и не сильно на тот момент вникнувший в местные детали, отказался. Мне сказали: "ОК, можете даже не забирать". И вот так вышло, что ни одной дебетовой карты в гривне у меня нет, только Б5. Правда, какой-то лишний карточный счет в гривне светится в ТАС24, надо будет позвонить и уточнить, что это за счет.
А какую карту в гривне посоветуете взять? "Плативку"?
Я тоже когда давно открывался только в долларе, мне автоматом Пластинку сделали и в гривне. Объяснили что без гривневого счета не могли меня завести как клиента в базу. Я ее забрал через год когда понадобилось снимать и гривну налом. Так что скорее всего ваша Пластинка лежит в кассе отделения и ее просто надо забрать. Кстати карта очень удобная - нал снимается без комиса в любом депо, а пополняется в тас2ю с Ощадного. В общем аналог КДВ, но гораздо удобнее и и проще с пополнением.
что то тазик у себя подкрутил, еще в январе такого не было. Не могу оплатить в инете свой заказ. Сумма выставляется в евро, пароль подтверждение приходит и там указано евро, платеж не проходит - операцию відхилено. Денег на карте хватает с большим запасом. Два раза пробовал, два раза отлуп. Звоню на горячку, там говорят, мол магазин выставляет счет в гривне, в это 1 процент за конвертацию, поэтому платеж не проходит. Это очень странно, потому что я делал на этом же сайте оплату с карты монобанка в гривне (снимает гр по курсу продажи евро) и виртуалку монобанка в евро, снимает тоже в евро, никаких гривен там нет. Кто с таким сталкивался? какой тогда смысл карты викенд, если с нее не возможно оплатить без комиссии 1% любой платеж в интернете в евро или баксе?