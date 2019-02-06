Додано: Чет 07 лют, 2019 17:49

что то тазик у себя подкрутил, еще в январе такого не было. Не могу оплатить в инете свой заказ. Сумма выставляется в евро, пароль подтверждение приходит и там указано евро, платеж не проходит - операцию відхилено. Денег на карте хватает с большим запасом. Два раза пробовал, два раза отлуп. Звоню на горячку, там говорят, мол магазин выставляет счет в гривне, в это 1 процент за конвертацию, поэтому платеж не проходит.Это очень странно, потому что я делал на этом же сайте оплату с карты монобанка в гривне (снимает гр по курсу продажи евро) и виртуалку монобанка в евро, снимает тоже в евро, никаких гривен там нет. Кто с таким сталкивался? какой тогда смысл карты викенд, если с нее не возможно оплатить без комиссии 1% любой платеж в интернете в евро или баксе?