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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2345234623472348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:36

  Искатель написав:
  vollena71 написав:
  Искатель написав:А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?

нет
у вас нет совсем гривневых тасиных карт?


В свое время, когда открывал первый депозит в отделении, мне сказали: "Вам параллельно гривневую карту открыли.Зайдете, заберете через пару дней".
Я, наслышанный о всяких скрытых комиссиях в разных банках и не сильно на тот момент вникнувший в местные детали, отказался. Мне сказали: "ОК, можете даже не забирать".
И вот так вышло, что ни одной дебетовой карты в гривне у меня нет, только Б5.
Правда, какой-то лишний карточный счет в гривне светится в ТАС24, надо будет позвонить и уточнить, что это за счет.

А какую карту в гривне посоветуете взять? "Плативку"?

Я тоже когда давно открывался только в долларе, мне автоматом Пластинку сделали и в гривне. Объяснили что без гривневого счета не могли меня завести как клиента в базу. Я ее забрал через год когда понадобилось снимать и гривну налом. Так что скорее всего ваша Пластинка лежит в кассе отделения и ее просто надо забрать. Кстати карта очень удобная - нал снимается без комиса в любом депо, а пополняется в тас2ю с Ощадного. В общем аналог КДВ, но гораздо удобнее и и проще с пополнением.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:59

  Flamingo написав:
  Искатель написав:В свое время, когда открывал первый депозит в отделении, мне сказали: "Вам параллельно гривневую карту открыли.Зайдете, заберете через пару дней".
Я, наслышанный о всяких скрытых комиссиях в разных банках и не сильно на тот момент вникнувший в местные детали, отказался. Мне сказали: "ОК, можете даже не забирать".
И вот так вышло, что ни одной дебетовой карты в гривне у меня нет, только Б5.
Правда, какой-то лишний карточный счет в гривне светится в ТАС24, надо будет позвонить и уточнить, что это за счет.

А какую карту в гривне посоветуете взять? "Плативку"?

Я тоже когда давно открывался только в долларе, мне автоматом Пластинку сделали и в гривне. Объяснили что без гривневого счета не могли меня завести как клиента в базу. Я ее забрал через год когда понадобилось снимать и гривну налом. Так что скорее всего ваша Пластинка лежит в кассе отделения и ее просто надо забрать. Кстати карта очень удобная - нал снимается без комиса в любом депо, а пополняется в тас2ю с Ощадного. В общем аналог КДВ, но гораздо удобнее и и проще с пополнением.

Спасибо за совет!
Но меня с некоторых пор больше всего в гривне интересуют:
1) безналичный вход-выход без комиссии;
2) процент на остаток.
С вторым пунктом все нормально (12,5% на текущий счет - отлично на момент).
А с первым пунктом как?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Искатель написав:А с первым пунктом как?

Це не тема для дискусій.
Гриценко...наш Президент
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