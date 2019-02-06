Искатель написав:А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?
нет у вас нет совсем гривневых тасиных карт?
В свое время, когда открывал первый депозит в отделении, мне сказали: "Вам параллельно гривневую карту открыли.Зайдете, заберете через пару дней". Я, наслышанный о всяких скрытых комиссиях в разных банках и не сильно на тот момент вникнувший в местные детали, отказался. Мне сказали: "ОК, можете даже не забирать". И вот так вышло, что ни одной дебетовой карты в гривне у меня нет, только Б5. Правда, какой-то лишний карточный счет в гривне светится в ТАС24, надо будет позвонить и уточнить, что это за счет.
А какую карту в гривне посоветуете взять? "Плативку"?
Я тоже когда давно открывался только в долларе, мне автоматом Пластинку сделали и в гривне. Объяснили что без гривневого счета не могли меня завести как клиента в базу. Я ее забрал через год когда понадобилось снимать и гривну налом. Так что скорее всего ваша Пластинка лежит в кассе отделения и ее просто надо забрать. Кстати карта очень удобная - нал снимается без комиса в любом депо, а пополняется в тас2ю с Ощадного. В общем аналог КДВ, но гораздо удобнее и и проще с пополнением.
Искатель написав:В свое время, когда открывал первый депозит в отделении, мне сказали: "Вам параллельно гривневую карту открыли.Зайдете, заберете через пару дней". Я, наслышанный о всяких скрытых комиссиях в разных банках и не сильно на тот момент вникнувший в местные детали, отказался. Мне сказали: "ОК, можете даже не забирать". И вот так вышло, что ни одной дебетовой карты в гривне у меня нет, только Б5. Правда, какой-то лишний карточный счет в гривне светится в ТАС24, надо будет позвонить и уточнить, что это за счет.
А какую карту в гривне посоветуете взять? "Плативку"?
Я тоже когда давно открывался только в долларе, мне автоматом Пластинку сделали и в гривне. Объяснили что без гривневого счета не могли меня завести как клиента в базу. Я ее забрал через год когда понадобилось снимать и гривну налом. Так что скорее всего ваша Пластинка лежит в кассе отделения и ее просто надо забрать. Кстати карта очень удобная - нал снимается без комиса в любом депо, а пополняется в тас2ю с Ощадного. В общем аналог КДВ, но гораздо удобнее и и проще с пополнением.
Спасибо за совет! Но меня с некоторых пор больше всего в гривне интересуют: 1) безналичный вход-выход без комиссии; 2) процент на остаток. С вторым пунктом все нормально (12,5% на текущий счет - отлично на момент). А с первым пунктом как?
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