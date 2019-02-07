Додано: Чет 07 лют, 2019 17:36

Искатель написав: vollena71 написав: Искатель написав: А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится? А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?

нет

у вас нет совсем гривневых тасиных карт? нету вас нет совсем гривневых тасиных карт?



В свое время, когда открывал первый депозит в отделении, мне сказали: "Вам параллельно гривневую карту открыли.Зайдете, заберете через пару дней".

Я, наслышанный о всяких скрытых комиссиях в разных банках и не сильно на тот момент вникнувший в местные детали, отказался. Мне сказали: "ОК, можете даже не забирать".

И вот так вышло, что ни одной дебетовой карты в гривне у меня нет, только Б5.

Правда, какой-то лишний карточный счет в гривне светится в ТАС24, надо будет позвонить и уточнить, что это за счет.



А какую карту в гривне посоветуете взять? "Плативку"? В свое время, когда открывал первый депозит в отделении, мне сказали: "Вам параллельно гривневую карту открыли.Зайдете, заберете через пару дней".Я, наслышанный о всяких скрытых комиссиях в разных банках и не сильно на тот момент вникнувший в местные детали, отказался. Мне сказали: "ОК, можете даже не забирать".И вот так вышло, что ни одной дебетовой карты в гривне у меня нет, только Б5.Правда, какой-то лишний карточный счет в гривне светится в ТАС24, надо будет позвонить и уточнить, что это за счет.А какую карту в гривне посоветуете взять? "Плативку"?

Я тоже когда давно открывался только в долларе, мне автоматом Пластинку сделали и в гривне. Объяснили что без гривневого счета не могли меня завести как клиента в базу. Я ее забрал через год когда понадобилось снимать и гривну налом. Так что скорее всего ваша Пластинка лежит в кассе отделения и ее просто надо забрать. Кстати карта очень удобная - нал снимается без комиса в любом депо, а пополняется в тас2ю с Ощадного. В общем аналог КДВ, но гораздо удобнее и и проще с пополнением.