RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2346234723482349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:54

  reef написав:
  Искатель написав:И ... можно ли при необходимости с "Ощадного" на Б5 погашать (т.к. кредлимит слабоват)?

У меня при погашении Б5 предлагает только с Плативки, Ощадного в выборе почему-то нет...

Б5, в отличие от Виики, гасится простым переводом на свой счет.
Для этого достаточно выполнить снятие в депозитах с Ощадного на Б5.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27365
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2188 раз.
Подякували: 3155 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:54

  reef написав:
  Искатель написав:И ... можно ли при необходимости с "Ощадного" на Б5 погашать (т.к. кредлимит слабоват)?

У меня при погашении Б5 предлагает только с Плативки, Ощадного в выборе почему-то нет...

Зайдите в меню ощадного, Снять с депозита и выбирайте нужную карту
ramaz
 
Повідомлень: 176
З нами з: 12.07.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:46

  clientage написав:
  reef написав:
  Искатель написав:И ... можно ли при необходимости с "Ощадного" на Б5 погашать (т.к. кредлимит слабоват)?

У меня при погашении Б5 предлагает только с Плативки, Ощадного в выборе почему-то нет...

Б5, в отличие от Виики, гасится простым переводом на свой счет.
Для этого достаточно выполнить снятие в депозитах с Ощадного на Б5.

Ясно.
reef
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 28.08.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

со вчерашнего дня не проходит оплата с карты викенд в евро, деньги на карте есть, лимиты все стоят, платеж не проходит.
Проверьте лимит на покупки в ПОС-терминале, а не только на оплату в Интернет. Были у меня случаи, когда онлайн-оплата проходила у Тазика совсем не как онлайн.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 30.08.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2346234723482349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, IDAN, sergio_bender, THB і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (461)
08.02.2019 15:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.