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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:54
reef написав: Искатель написав:
И ... можно ли при необходимости с "Ощадного" на Б5 погашать (т.к. кредлимит слабоват)?
У меня при погашении Б5 предлагает только с Плативки, Ощадного в выборе почему-то нет...
Б5, в отличие от Виики, гасится простым переводом на свой счет.
Для этого достаточно выполнить снятие в депозитах с Ощадного на Б5.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:54
reef написав: Искатель написав:
И ... можно ли при необходимости с "Ощадного" на Б5 погашать (т.к. кредлимит слабоват)?
У меня при погашении Б5 предлагает только с Плативки, Ощадного в выборе почему-то нет...
Зайдите в меню ощадного, Снять с депозита и выбирайте нужную карту
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ramaz
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:46
clientage написав: reef написав: Искатель написав:
И ... можно ли при необходимости с "Ощадного" на Б5 погашать (т.к. кредлимит слабоват)?
У меня при погашении Б5 предлагает только с Плативки, Ощадного в выборе почему-то нет...
Б5, в отличие от Виики, гасится простым переводом на свой счет.
Для этого достаточно выполнить снятие в депозитах с Ощадного на Б5.
Ясно.
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reef
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:53
со вчерашнего дня не проходит оплата с карты викенд в евро, деньги на карте есть, лимиты все стоят, платеж не проходит.
Проверьте лимит на покупки в ПОС-терминале, а не только на оплату в Интернет. Были у меня случаи, когда онлайн-оплата проходила у Тазика совсем не как онлайн.
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Кащей
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:13
Добрый день.
Ваш вопрос находится в работе. Постараемся решить проблему в кратчайшие сроки. По решению вопроса мы свяжемся с Вами.
Приносим извинения за временные неудобства.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:10
Сесія ж вже закінчилась. Відповідальні співробітники досі на перездачах?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:15
klug написав:
Сесія ж вже закінчилась. Відповідальні співробітники досі на перездачах?
каникулы в бурсе до 11/02
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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