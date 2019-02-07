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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2347234823492350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:19

  maxprofit написав:Колеги, а чи можна оформити 2 Платівки ?

Yes
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27622
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Це зрозуміло, а окремо 2 Платівки ?
maxprofit
 
Повідомлень: 786
З нами з: 19.11.08
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:23

  TASCOMBANK написав:
  maxprofit написав:Колеги, а чи можна оформити 2 Платівки ?



Так, можливо.
Наприклад, можна оформити додаткову карту до основної.

Це зрозуміло. А просто 2 різні окремі Платівки ? Щоб %% з одного депо крапали на одну , %% з іншого депо - на другу Платівку
maxprofit
 
Повідомлень: 786
З нами з: 19.11.08
Подякував: 756 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:57

  maxprofit написав:
  TASCOMBANK написав:
  maxprofit написав:Колеги, а чи можна оформити 2 Платівки ?



Так, можливо.
Наприклад, можна оформити додаткову карту до основної.

Це зрозуміло. А просто 2 різні окремі Платівки ? Щоб %% з одного депо крапали на одну , %% з іншого депо - на другу Платівку

Yes
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27622
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:59

  maxprofit написав:
  TASCOMBANK написав:
  maxprofit написав:Колеги, а чи можна оформити 2 Платівки ?



Так, можливо.
Наприклад, можна оформити додаткову карту до основної.

Це зрозуміло. А просто 2 різні окремі Платівки ? Щоб %% з одного депо крапали на одну , %% з іншого депо - на другу Платівку



Можна.
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