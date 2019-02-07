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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:19
maxprofit написав:
Колеги, а чи можна оформити 2 Платівки ?
Yes
Гриценко...наш Президент
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:21
Це зрозуміло, а окремо 2 Платівки ?
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:23
TASCOMBANK написав: maxprofit написав:
Колеги, а чи можна оформити 2 Платівки ?
Так, можливо.
Наприклад, можна оформити додаткову карту до основної.
Це зрозуміло. А просто 2 різні окремі Платівки ? Щоб %% з одного депо крапали на одну , %% з іншого депо - на другу Платівку
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maxprofit
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:57
maxprofit написав: TASCOMBANK написав: maxprofit написав:
Колеги, а чи можна оформити 2 Платівки ?
Так, можливо.
Наприклад, можна оформити додаткову карту до основної.
Це зрозуміло. А просто 2 різні окремі Платівки ? Щоб %% з одного депо крапали на одну , %% з іншого депо - на другу Платівку
Yes
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:59
maxprofit написав: TASCOMBANK написав: maxprofit написав:
Колеги, а чи можна оформити 2 Платівки ?
Так, можливо.
Наприклад, можна оформити додаткову карту до основної.
Це зрозуміло. А просто 2 різні окремі Платівки ? Щоб %% з одного депо крапали на одну , %% з іншого депо - на другу Платівку
Можна.
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TASCOMBANK
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