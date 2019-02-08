Yes
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:19
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Це зрозуміло, а окремо 2 Платівки ?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:23
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:57
Yes
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:59
Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:14
Большое человеческое спасибо!
Большое спасибо всем-всем, кто отвечал на мои вопроcы, комментировал и делился опытом!
Ребята, вы самые лучшие!
В общем, посетил сегодня по дороге отделение ТАСа, открыл у операциониста "Ощадный" в гривне. Попутно она активировала "Плативку", которая валялась больше года в кассе, забрал и ее.
Дома пополнил "Ощадный" с карты другого банка, привязанной в TAS2U. Увидел, как можно гасить Б5 с него (снятием, тут уже выше написали).
Все нравится.
Теперь жду, когда запилят онлайн-обмен, у ТАСи курсы очень интересные, и думаю, что я готов
2 "Плативки", 2 "Ощадных" (гривна-доллар) - что еще нужно?
Додано: Суб 09 лют, 2019 08:59
текущий счет Стандартный. Но без ТАС24 он бессмыслен. А ТАС24 умрет через полтора месяца. Тупик.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:47
Комса веде в тупик?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:32
Тоже не понятен этот момент. Подозреваю, что "Оплата по реквизитам" совсем не то что оплата из "Каталог услуг и поставщиков". Хотел оплатить - а там фигушки (точнее только Цифрал какой-то). По молодости лет не застал ТАС24. В ТАС24 были шаблоны для коммунальных?
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