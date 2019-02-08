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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:36
сколько лимит по п2п с вики на другой банк? 50к за день выпустят?
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:42
VLADPn написав: Искатель написав:
2 "Плативки", 2 "Ощадных" (гривна-доллар) - что еще нужно?
текущий счет Стандартный. Но без ТАС24 он бессмыслен. А ТАС24 умрет через полтора месяца. Тупик.
ну пусть тогда поставят ИБ от unity-bars.com
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https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:46
Искатель написав:
Теперь жду, когда запилят онлайн-обмен, у ТАСи курсы очень интересные, и думаю, что я готов
2 "Плативки", 2 "Ощадных" (гривна-доллар) - что еще нужно?
В евро все тоже.
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