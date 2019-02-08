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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

сколько лимит по п2п с вики на другой банк? 50к за день выпустят?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:42

  VLADPn написав:
  Искатель написав:2 "Плативки", 2 "Ощадных" (гривна-доллар) - что еще нужно? :)


текущий счет Стандартный. Но без ТАС24 он бессмыслен. А ТАС24 умрет через полтора месяца. Тупик.

ну пусть тогда поставят ИБ от unity-bars.com
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Искатель написав:Теперь жду, когда запилят онлайн-обмен, у ТАСи курсы очень интересные, и думаю, что я готов :)
2 "Плативки", 2 "Ощадных" (гривна-доллар) - что еще нужно? :)


В евро все тоже.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:03

  Квесторе_поверніться написав:
  maxprofit написав:
  maxprofit написав:Колеги, а чи можна оформити 2 Платівки ?




Це зрозуміло. А просто 2 різні окремі Платівки ? Щоб %% з одного депо крапали на одну , %% з іншого депо - на другу Платівку

Yes

И лимиты на снятие, перевод денег и т.п, при этом тоже увеличиваются в два раза?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:15

  Hack-Stock написав:сколько лимит по п2п с вики на другой банк? 50к за день выпустят?

Через КЦ підйом до 75т.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Нещодавно завітав до банку для оформлення великої п'ятірки... Чесно кажучи, задля кешбеку. Коли підійшла черга підписувати документи, серед них виявилась якась страховка у розмірі 1% від суми витрачених кредитних коштів. Від оформлення відмовився, бо ніколи не чув про обов'язкові відрахування "добровільного страхування" на кредитні кошти. Це як розуміти? Щоб отримати кешбек 2%, я повинен витратити кредитні кошти, що обкладаються 1% страховим побором?
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:35

Prestol
Якщо при оформленні нав'язали страховку, дзвінком до КЦ від неї можна відмовитись.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:46

  Prestol написав:Нещодавно завітав до банку для оформлення великої п'ятірки... Чесно кажучи, задля кешбеку. Коли підійшла черга підписувати документи, серед них виявилась якась страховка у розмірі 1% від суми витрачених кредитних коштів. Від оформлення відмовився, бо ніколи не чув про обов'язкові відрахування "добровільного страхування" на кредитні кошти. Це як розуміти? Щоб отримати кешбек 2%, я повинен витратити кредитні кошти, що обкладаються 1% страховим побором?

Ви не від того відмовились. Потрібно було відмовитися від страховки, так як вона, згідно тарифів, оформлюється за бажанням клієнта, а не від оформлення картки. Якщо менеджер пручається, потрібно дзвонити на гарячу лінію банку і апелювати до тарифів і Закону "Про банки і банківську діяльність", який забороняє нав’язування додаткових послуг.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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