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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
сколько лимит по п2п с вики на другой банк? 50к за день выпустят?
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:42
ну пусть тогда поставят ИБ от unity-bars.com
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В евро все тоже.
Додано: Суб 09 лют, 2019 13:03
И лимиты на снятие, перевод денег и т.п, при этом тоже увеличиваются в два раза?
Додано: Суб 09 лют, 2019 13:15
Через КЦ підйом до 75т.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Суб 09 лют, 2019 14:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Нещодавно завітав до банку для оформлення великої п'ятірки... Чесно кажучи, задля кешбеку. Коли підійшла черга підписувати документи, серед них виявилась якась страховка у розмірі 1% від суми витрачених кредитних коштів. Від оформлення відмовився, бо ніколи не чув про обов'язкові відрахування "добровільного страхування" на кредитні кошти. Це як розуміти? Щоб отримати кешбек 2%, я повинен витратити кредитні кошти, що обкладаються 1% страховим побором?
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:35
Prestol
Якщо при оформленні нав'язали страховку, дзвінком до КЦ від неї можна відмовитись.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:46
Ви не від того відмовились. Потрібно було відмовитися від страховки, так як вона, згідно тарифів, оформлюється за бажанням клієнта, а не від оформлення картки. Якщо менеджер пручається, потрібно дзвонити на гарячу лінію банку і апелювати до тарифів і Закону "Про банки і банківську діяльність", який забороняє нав’язування додаткових послуг.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:23
klug
Подібний шлях сприятиме установленню кредитного ліміту?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:12
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Та я не встиг попручатись, тому що на моє зауваження про небажання підписувати "добровільне страхування" з "дорученням автоматичного списання" менеджер просто розірвала й кинула до смітника підготовлені до підпису документи. Отакий сервіс.
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