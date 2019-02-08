RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2349235023512352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:17

  Людина з вулиці написав:klug
Подібний шлях сприятиме установленню кредитного ліміту?

Судя по тому как дают лимиты,в ТАСе эти отделы между собой не связаны. Могут дать, а могут и не дать, не зависимо от страховки. Я, например, отказывался от страховки ещё при заявке на карты и Б5, и Викенд. Но оба раз дали тот кредитный лимит который запрашивал.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
Повідомлень: 260
З нами з: 23.09.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:17

  Prestol написав:
  klug написав:Якщо менеджер пручається, потрібно дзвонити на гарячу лінію банку і апелювати до тарифів і Закону "Про банки і банківську діяльність", який забороняє нав’язування додаткових послуг.

Та я не встиг попручатись, тому що на моє зауваження про небажання підписувати "добровільне страхування" з "дорученням автоматичного списання" менеджер просто розірвала й кинула до смітника підготовлені до підпису документи. Отакий сервіс. :(

Хай тот менегер прочитает ЗУ О банках и банк.деятельности.
Или хотя бы ст.55.

А в мусорник нужно было кадровому отделу выкинуть его резюме при приеме на работу к комсомольцу.

И напомнить, что зарплату ему платят не Тигипко, не Тас, а мы-клиенты.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3800
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:52

  Prestol написав:
  klug написав:Якщо менеджер пручається, потрібно дзвонити на гарячу лінію банку і апелювати до тарифів і Закону "Про банки і банківську діяльність", який забороняє нав’язування додаткових послуг.

Та я не встиг попручатись, тому що на моє зауваження про небажання підписувати "добровільне страхування" з "дорученням автоматичного списання" менеджер просто розірвала й кинула до смітника підготовлені до підпису документи. Отакий сервіс. :(

Що значить не встигли? Це ж був не кінець, а лише початок. Потрібно було одразу кликати зав. відділенням, щоб привела співробітницю до тями, або дзвонити на гарячу лінію і залишати скаргу (це і зараз зробити не пізно).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2951
З нами з: 18.08.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2349235023512352
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, wolt450, Фантом і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.