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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:17
Людина з вулиці написав:klug
Подібний шлях сприятиме установленню кредитного ліміту?
Судя по тому как дают лимиты,в ТАСе эти отделы между собой не связаны. Могут дать, а могут и не дать, не зависимо от страховки. Я, например, отказывался от страховки ещё при заявке на карты и Б5, и Викенд. Но оба раз дали тот кредитный лимит который запрашивал.
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gun
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Додано: Суб 09 лют, 2019 20:17
Prestol написав: klug написав:
Якщо менеджер пручається, потрібно дзвонити на гарячу лінію банку і апелювати до тарифів і Закону "Про банки і банківську діяльність", який забороняє нав’язування додаткових послуг.
Та я не встиг попручатись, тому що на моє зауваження про небажання підписувати "добровільне страхування" з "дорученням автоматичного списання" менеджер просто розірвала й кинула до смітника підготовлені до підпису документи. Отакий сервіс.
Хай тот менегер прочитает ЗУ О банках и банк.деятельности.
Или хотя бы ст.55.
А в мусорник нужно было кадровому отделу выкинуть его резюме при приеме на работу к комсомольцу.
И напомнить, что зарплату ему платят не Тигипко, не Тас, а мы-клиенты.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 09 лют, 2019 20:52
Prestol написав: klug написав:
Якщо менеджер пручається, потрібно дзвонити на гарячу лінію банку і апелювати до тарифів і Закону "Про банки і банківську діяльність", який забороняє нав’язування додаткових послуг.
Та я не встиг попручатись, тому що на моє зауваження про небажання підписувати "добровільне страхування" з "дорученням автоматичного списання" менеджер просто розірвала й кинула до смітника підготовлені до підпису документи. Отакий сервіс.
Що значить не встигли? Це ж був не кінець, а лише початок. Потрібно було одразу кликати зав. відділенням, щоб привела співробітницю до тями, або дзвонити на гарячу лінію і залишати скаргу (це і зараз зробити не пізно).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 09 лют, 2019 21:53
Коллеги, а куда исчезают гроши, отправленные на кредитный счет Вики, которые превышают размер кредитного лимита? Пример: кр.лимит 1500, из которых потрачено в тот же день 1450, доступный остаток кр.лимита - 50. Перевожу на кредитный счет с дебетного 300, получаю СМС о том, что 300 зараховано для погашения кредитнои заборгованости, пытаюсь сделать покупку на 200 и получаю отлуп по причине нехватки коштив. С дебетного счета деньги ушли, а на кредитный так и не попали.
Есть подозрение, что они там не появятся, пока не проведутся по счету все холды. Это так?
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Кащей
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Додано: Суб 09 лют, 2019 21:56
Кащей написав:
Есть подозрение, что они там не появятся, пока не проведутся по счету все холды. Это так?
... пока не проведутся холды на сумму не менее 250грн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 10 лют, 2019 00:09
Подскажите, акционную надбавку дают ко всем депозитам или только к гривневым? И сколько обычно вытаскивается, 0.1?
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ishvara
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Додано: Нед 10 лют, 2019 00:13
ishvara написав:
Подскажите, акционную надбавку дают ко всем депозитам или только к гривневым? И сколько обычно вытаскивается, 0.1?
выходит всегда меньше, чем можно открыть через ТАС2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 10 лют, 2019 00:16
clientage написав: ishvara написав:
Подскажите, акционную надбавку дают ко всем депозитам или только к гривневым? И сколько обычно вытаскивается, 0.1?
выходит всегда меньше, чем можно открыть через ТАС2Ю
По гривне я в курсе. Интересует валюта.
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ishvara
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