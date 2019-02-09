|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:17
Людина з вулиці написав:klug
Подібний шлях сприятиме установленню кредитного ліміту?
Судя по тому как дают лимиты,в ТАСе эти отделы между собой не связаны. Могут дать, а могут и не дать, не зависимо от страховки. Я, например, отказывался от страховки ещё при заявке на карты и Б5, и Викенд. Но оба раз дали тот кредитный лимит который запрашивал.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
-
gun
-
-
- Повідомлень: 260
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:17
Prestol написав: klug написав:
Якщо менеджер пручається, потрібно дзвонити на гарячу лінію банку і апелювати до тарифів і Закону "Про банки і банківську діяльність", який забороняє нав’язування додаткових послуг.
Та я не встиг попручатись, тому що на моє зауваження про небажання підписувати "добровільне страхування" з "дорученням автоматичного списання" менеджер просто розірвала й кинула до смітника підготовлені до підпису документи. Отакий сервіс.
Хай тот менегер прочитает ЗУ О банках и банк.деятельности.
Или хотя бы ст.55.
А в мусорник нужно было кадровому отделу выкинуть его резюме при приеме на работу к комсомольцу.
И напомнить, что зарплату ему платят не Тигипко, не Тас, а мы-клиенты.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3800
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:52
Prestol написав: klug написав:
Якщо менеджер пручається, потрібно дзвонити на гарячу лінію банку і апелювати до тарифів і Закону "Про банки і банківську діяльність", який забороняє нав’язування додаткових послуг.
Та я не встиг попручатись, тому що на моє зауваження про небажання підписувати "добровільне страхування" з "дорученням автоматичного списання" менеджер просто розірвала й кинула до смітника підготовлені до підпису документи. Отакий сервіс.
Що значить не встигли? Це ж був не кінець, а лише початок. Потрібно було одразу кликати зав. відділенням, щоб привела співробітницю до тями, або дзвонити на гарячу лінію і залишати скаргу (це і зараз зробити не пізно).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2951
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:53
Коллеги, а куда исчезают гроши, отправленные на кредитный счет Вики, которые превышают размер кредитного лимита? Пример: кр.лимит 1500, из которых потрачено в тот же день 1450, доступный остаток кр.лимита - 50. Перевожу на кредитный счет с дебетного 300, получаю СМС о том, что 300 зараховано для погашения кредитнои заборгованости, пытаюсь сделать покупку на 200 и получаю отлуп по причине нехватки коштив. С дебетного счета деньги ушли, а на кредитный так и не попали.
Есть подозрение, что они там не появятся, пока не проведутся по счету все холды. Это так?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1106
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:56
Кащей написав:
Есть подозрение, что они там не появятся, пока не проведутся по счету все холды. Это так?
... пока не проведутся холды на сумму не менее 250грн
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27372
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2190 раз.
- Подякували: 3156 раз.
-
- Профіль
-
2
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 лют, 2019 00:09
Подскажите, акционную надбавку дают ко всем депозитам или только к гривневым? И сколько обычно вытаскивается, 0.1?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1393
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 лют, 2019 00:13
ishvara написав:
Подскажите, акционную надбавку дают ко всем депозитам или только к гривневым? И сколько обычно вытаскивается, 0.1?
выходит всегда меньше, чем можно открыть через ТАС2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27372
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2190 раз.
- Подякували: 3156 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 10 лют, 2019 00:16
clientage написав: ishvara написав:
Подскажите, акционную надбавку дают ко всем депозитам или только к гривневым? И сколько обычно вытаскивается, 0.1?
выходит всегда меньше, чем можно открыть через ТАС2Ю
По гривне я в курсе. Интересует валюта.
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1393
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:47
clientage написав: Кащей написав:
Есть подозрение, что они там не появятся, пока не проведутся по счету все холды. Это так?
... пока не проведутся холды на сумму не менее 250грн
Спасибо. Это величина постоянная или какой-то процент от суммы кредитного лимита/израсходованных средств?
P.S. Кажется, понял. Это 300-50.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1106
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|