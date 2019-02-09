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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:31
VLADPn написав: Искатель написав:
2 "Плативки", 2 "Ощадных" (гривна-доллар) - что еще нужно?
текущий счет Стандартный. Но без ТАС24 он бессмыслен. А ТАС24 умрет через полтора месяца. Тупик.
Хм. Даже не слышал о таком. А зачем он нужен? И где его открывать?
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