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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

clientage написав:
  Кащей написав:Есть подозрение, что они там не появятся, пока не проведутся по счету все холды. Это так?

... пока не проведутся холды на сумму не менее 250грн
Спасибо. Это величина постоянная или какой-то процент от суммы кредитного лимита/израсходованных средств?

P.S. Кажется, понял. Это 300-50.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:31

  VLADPn написав:
  Искатель написав:2 "Плативки", 2 "Ощадных" (гривна-доллар) - что еще нужно? :)


текущий счет Стандартный. Но без ТАС24 он бессмыслен. А ТАС24 умрет через полтора месяца. Тупик.

Хм. Даже не слышал о таком. А зачем он нужен? И где его открывать?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:58

  gun написав:Но оба раз дали тот кредитный лимит который запрашивал.

Чи отримали б Ви свої ліміти, якби при оформленні ввійшли в конфлікт з банком зі скаргами на гарячу лінію? Якщо можна спокійним шляхом досягти необхідного результату, навіщо лізти в пляшку?

Ну а коли вже справа дійшла до перформенсу з розриванням договору, тут питання картки, звичайно, відходить на другий план. І того, хто зарвався, потрібно ставити на місце.
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:07

  Искатель написав:
  VLADPn написав:
  Искатель написав:2 "Плативки", 2 "Ощадных" (гривна-доллар) - что еще нужно? :)


текущий счет Стандартный. Но без ТАС24 он бессмыслен. А ТАС24 умрет через полтора месяца. Тупик.

Хм. Даже не слышал о таком. А зачем он нужен? И где его открывать?

Обычный текущий в отделении открывается. Для выхода нужен.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Я не понял, а что по пудре за одежду и обувь уже 3% дают? Сдулся банк.
Купил в интертопе-пришло смс на 3%.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:31

  DENVER_S написав:Я не понял, а что по пудре за одежду и обувь уже 3% дают? Сдулся банк.
Купил в интертопе-пришло смс на 3%.

сегодня по одежде 5% согласно смс.
точно пудрой платили, а не Виикой?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:00

  vollena71 написав:
  DENVER_S написав:Я не понял, а что по пудре за одежду и обувь уже 3% дают? Сдулся банк.
Купил в интертопе-пришло смс на 3%.

сегодня по одежде 5% согласно смс.
точно пудрой платили, а не Виикой?

Ще є варіант кривого інформування. Варто прослідкувати за сумою на бонусному.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:50

А чем вывеска и логотип отличается от европейских Дойче банка или ВNP Paribas; причем совок?, его основали во времена СССР?
ostrovok
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

DENVER_S написав:Я не понял, а что по пудре за одежду и обувь уже 3% дают? Сдулся банк.
Купил в интертопе-пришло смс на 3%.
Сегодня за одежду дали КБ 5% (согласно смс). Дважды.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 01:12

DENVER_S
Перевірте MCC транзакції. Можливо, Ви одяг в аптеці купили :D
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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