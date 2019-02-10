Спасибо. Это величина постоянная или какой-то процент от суммы кредитного лимита/израсходованных средств?
P.S. Кажется, понял. Это 300-50.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Спасибо. Это величина постоянная или какой-то процент от суммы кредитного лимита/израсходованных средств?
P.S. Кажется, понял. Это 300-50.
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:31
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:58
Чи отримали б Ви свої ліміти, якби при оформленні ввійшли в конфлікт з банком зі скаргами на гарячу лінію? Якщо можна спокійним шляхом досягти необхідного результату, навіщо лізти в пляшку?
Ну а коли вже справа дійшла до перформенсу з розриванням договору, тут питання картки, звичайно, відходить на другий план. І того, хто зарвався, потрібно ставити на місце.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Нед 10 лют, 2019 15:07
Обычный текущий в отделении открывается. Для выхода нужен.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Нед 10 лют, 2019 16:38
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Я не понял, а что по пудре за одежду и обувь уже 3% дают? Сдулся банк.
Купил в интертопе-пришло смс на 3%.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:31
сегодня по одежде 5% согласно смс.
точно пудрой платили, а не Виикой?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:00
Ще є варіант кривого інформування. Варто прослідкувати за сумою на бонусному.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:50
А чем вывеска и логотип отличается от европейских Дойче банка или ВNP Paribas; причем совок?, его основали во времена СССР?
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сегодня за одежду дали КБ 5% (согласно смс). Дважды.
Додано: Пон 11 лют, 2019 01:12
DENVER_S
Перевірте MCC транзакції. Можливо, Ви одяг в аптеці купили
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
|