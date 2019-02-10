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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:10

GSM

Чи платні SMS-ки для кредитки Б5 ? Дякую.
skorpio123
 
Повідомлень: 24
З нами з: 23.02.17
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:17

  skorpio123 написав:Чи платні SMS-ки для кредитки Б5 ? Дякую.

Бесплатные.
Surz
 
Повідомлень: 116
З нами з: 28.09.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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