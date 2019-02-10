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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лют, 2019 08:10
Чи платні SMS-ки для кредитки Б5 ? Дякую.
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skorpio123
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Додано: Пон 11 лют, 2019 08:17
skorpio123 написав:
Чи платні SMS-ки для кредитки Б5 ? Дякую.
Бесплатные.
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Surz
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