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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:49

  reef написав:Как удобнее всего (без или с минимальной комиссией) перевести гривну в А-банк на Универсальную?

Снять нал с Ощадного и запихнуть в зелённую тумбу. :mrgreen:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:00

Re: ТАСКОМБАНК

У меня в ИБ висит MAXI (бонусный счёт) - что это такое?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:16

  reef написав:У меня в ИБ висит MAXI (бонусный счёт) - что это такое?

https://tascombank.ua/content/view/1360 ... g,russian/
Самый крупный, по версии НБУ, оператор электронных денег и коалиционной программы лояльности MAXI CARD (Benefit Systems) в марте 2018 года вошел в состав OOO «Группа «ТАС».
DobrijZmej
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:30

Re: ТАСКОМБАНК

Таки киевский ИНТЕРТОП оказался магазином косметики 5977.
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Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:05

  DobrijZmej написав:
  reef написав:У меня в ИБ висит MAXI (бонусный счёт) - что это такое?

https://tascombank.ua/content/view/1360 ... g,russian/
Самый крупный, по версии НБУ, оператор электронных денег и коалиционной программы лояльности MAXI CARD (Benefit Systems) в марте 2018 года вошел в состав OOO «Группа «ТАС».

А ещё нашёл у себя какую-то карту MAXI срок до 06/20. Сын года два назад дал, не объяснив, что это такое. Я думаю, что он и сам толком не разобрался, просто по роду работы ему досталась в качестве рекламы.
reef
 
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