Снять нал с Ощадного и запихнуть в зелённую тумбу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 13:49
Снять нал с Ощадного и запихнуть в зелённую тумбу.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:00
Re: ТАСКОМБАНК
У меня в ИБ висит MAXI (бонусный счёт) - что это такое?
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:16
Самый крупный, по версии НБУ, оператор электронных денег и коалиционной программы лояльности MAXI CARD (Benefit Systems) в марте 2018 года вошел в состав OOO «Группа «ТАС».
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:30
Re: ТАСКОМБАНК
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:05
А ещё нашёл у себя какую-то карту MAXI срок до 06/20. Сын года два назад дал, не объяснив, что это такое. Я думаю, что он и сам толком не разобрался, просто по роду работы ему досталась в качестве рекламы.
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