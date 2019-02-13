А ещё нашёл у себя какую-то карту MAXI срок до 06/20. Сын года два назад дал, не объяснив, что это такое. Я думаю, что он и сам толком не разобрался, просто по роду работы ему досталась в качестве рекламы.
А ещё нашёл у себя какую-то карту MAXI срок до 06/20. Сын года два назад дал, не объяснив, что это такое. Я думаю, что он и сам толком не разобрался, просто по роду работы ему досталась в качестве рекламы.
Картка на стільки елітна, що свинорильскій науці відоме лише одне практичне її застосування - знижка у Сінево.
Стикнувся з роботою Херсонського відділення. Першої візити враження було гарним. Другого разу потрапив до іншої операціяністки...Незнання тарифів по розповсюдженим та разреклямованим продуктам....ну хоч сказала б що не знає... Окремо вразив якийсь чолов'яга у светері та джинсах глибоких середніх років, типова постать рекетира 90-х...такий що ходив по операційній залі та приставав до клієнтів з черг... виявилося що то керівник відділення....
А ещё нашёл у себя какую-то карту MAXI срок до 06/20. Сын года два назад дал, не объяснив, что это такое. Я думаю, что он и сам толком не разобрался, просто по роду работы ему досталась в качестве рекламы.
Картка на стільки елітна, що свинорильскій науці відоме лише одне практичне її застосування - знижка у Сінево.
Не ну когда-то очень давно, когда макси шёл автоматом с картами Аллы, помню точно что использовался он на покупку батареек кажется в Фокстрот (больше ничего в нашем городе в данной программе не участвовало, а накопить больше чем на батарейки было сложно )