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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:33

2 представитель ТАСКОМБАНКа

Уважаемый представитель.

Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U нельзя без приключений пополнить карту другого банка.

После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.

Поправте плз

Заранее дякую!
curiousobro
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 21.07.17
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:35

  curiousobro написав:Уважаемый представитель.

Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U нельзя без приключений пополнить карту другого банка.

После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.

Поправте плз

Заранее дякую!


При данном глюке деньги могут вообще не дойти по назначению и придётся подавать заявку на чарджбек.
Kevin
 
Повідомлень: 143
З нами з: 24.09.16
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