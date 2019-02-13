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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:33
Уважаемый представитель.
Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U нельзя без приключений пополнить карту другого банка.
После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.
Поправте плз
Заранее дякую!
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curiousobro
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:35
curiousobro написав:
Уважаемый представитель.
Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U
нельзя без приключений пополнить карту другого банка.
После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.
Поправте плз
Заранее дякую!
При данном глюке деньги могут вообще не дойти по назначению и придётся подавать заявку на чарджбек.
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Kevin
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