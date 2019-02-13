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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:33
Уважаемый представитель.
Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U нельзя без приключений пополнить карту другого банка.
После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.
Поправте плз
Заранее дякую!
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curiousobro
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:35
curiousobro написав:
Уважаемый представитель.
Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U
нельзя без приключений пополнить карту другого банка.
После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.
Поправте плз
Заранее дякую!
При данном глюке деньги могут вообще не дойти по назначению и придётся подавать заявку на чарджбек.
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Kevin
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:51
curiousobro написав:
Уважаемый представитель.
Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U
нельзя без приключений пополнить карту другого банка.
После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.
Поправте плз
Заранее дякую!
То саме і при поповненні Ощадного картою іншого банку буває.
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maxprofit
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:52
Колеги, а коли кешбек відображається у Т2Ю ? СМС одразу надійшла ...
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maxprofit
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:56
maxprofit написав:
Колеги, а коли кешбек відображається у Т2Ю ? СМС одразу надійшла ...
У день проведення операції по рахунку, після 21.10 зазвичай. Це якщо по Б5, а по Викенду тільки в кінці місяця загальна сума падає на дебетний рахунок.
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Ferlakur
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Додано: Чет 14 лют, 2019 14:47
Заканчивается валютный депозит в банке, сегодня зашел обрадовал их, что решил прервать сотрудничество, так как уровень их гарячки ниже плинтуса и я считаю, что банк нанес мне оскорбление. Оказалось правильно, что зашел: валюту надо заказывать и держать под клиента. В понедельник отпишусь о результатах.
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pavyak
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Додано: Чет 14 лют, 2019 14:51
pavyak написав:
банк нанес мне оскорбление
А чи вибачився і запрарнував соррібонус?
За стягнуті кошти по відключеному СМС соррібонусу не запропоновано.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
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