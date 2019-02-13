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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:33

2 представитель ТАСКОМБАНКа

Уважаемый представитель.

Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U нельзя без приключений пополнить карту другого банка.

После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.

Поправте плз

Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:35

  curiousobro написав:Уважаемый представитель.

Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U нельзя без приключений пополнить карту другого банка.

После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.

Поправте плз

Заранее дякую!


При данном глюке деньги могут вообще не дойти по назначению и придётся подавать заявку на чарджбек.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:51

  curiousobro написав:Уважаемый представитель.

Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U нельзя без приключений пополнить карту другого банка.

После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.

Поправте плз

Заранее дякую!

То саме і при поповненні Ощадного картою іншого банку буває.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:52

Re: ТАСКОМБАНК

Колеги, а коли кешбек відображається у Т2Ю ? СМС одразу надійшла ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:56

  maxprofit написав:Колеги, а коли кешбек відображається у Т2Ю ? СМС одразу надійшла ...

У день проведення операції по рахунку, після 21.10 зазвичай. Це якщо по Б5, а по Викенду тільки в кінці місяця загальна сума падає на дебетний рахунок.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:47

Re: ТАСКОМБАНК

Заканчивается валютный депозит в банке, сегодня зашел обрадовал их, что решил прервать сотрудничество, так как уровень их гарячки ниже плинтуса и я считаю, что банк нанес мне оскорбление. Оказалось правильно, что зашел: валюту надо заказывать и держать под клиента. В понедельник отпишусь о результатах.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:51

Re: ТАСКОМБАНК

  pavyak написав:банк нанес мне оскорбление

А чи вибачився і запрарнував соррібонус?
За стягнуті кошти по відключеному СМС соррібонусу не запропоновано. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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