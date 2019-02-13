Amid
Вроде пишут так, но по моим подсчетам получается даже веселей - 14.50%...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:52
Amid
Вроде пишут так, но по моим подсчетам получается даже веселей - 14.50%...
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:07
Re: ТАСКОМБАНК
Колеги, як Пудру до МК Більше підв"язати ? Не йде смс, у виписці теж порожньо ... В чат писати ?
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:02
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:13
Hack-Stock
Да вроде бы все отнимал. В других банках все сходится, а тут - нет...
Может мне бонус какой-то секретный начисляют?
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:20
Re: ТАСКОМБАНК
Обновили TAS2U
Появился обмен валют!
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:22
Призабув ...де курси на фінансах лежать онлайн обмінів?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:23
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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