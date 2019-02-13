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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:52

Amid

Вроде пишут так, но по моим подсчетам получается даже веселей - 14.50%...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:07

Re: ТАСКОМБАНК

Колеги, як Пудру до МК Більше підв"язати ? Не йде смс, у виписці теж порожньо ... В чат писати ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:02

  Anadonta написав:Amid

Вроде пишут так, но по моим подсчетам получается даже веселей - 14.50%...


вы налоги не отняли наверное
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:13

Hack-Stock

Да вроде бы все отнимал. В других банках все сходится, а тут - нет...
Может мне бонус какой-то секретный начисляют? :D
Anadonta
 
Повідомлень: 473
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:20

Re: ТАСКОМБАНК

Обновили TAS2U
Появился обмен валют!
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:22

  Faceless написав:Обновили TAS2U
Появился обмен валют!

Призабув ...де курси на фінансах лежать онлайн обмінів?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Обновили TAS2U
Появился обмен валют!

Призабув ...де курси на фінансах лежать онлайн обмінів?

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Faceless
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Модератор
 
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  #<1 ... 2363236423652366
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