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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2364236523662367>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:52

Amid

Вроде пишут так, но по моим подсчетам получается даже веселей - 14.50%...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:07

Re: ТАСКОМБАНК

Колеги, як Пудру до МК Більше підв"язати ? Не йде смс, у виписці теж порожньо ... В чат писати ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:02

  Anadonta написав:Amid

Вроде пишут так, но по моим подсчетам получается даже веселей - 14.50%...


вы налоги не отняли наверное
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:13

Hack-Stock

Да вроде бы все отнимал. В других банках все сходится, а тут - нет...
Может мне бонус какой-то секретный начисляют? :D
Anadonta
 
Повідомлень: 474
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:20

Re: ТАСКОМБАНК

Обновили TAS2U
Появился обмен валют!
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:22

  Faceless написав:Обновили TAS2U
Появился обмен валют!

Призабув ...де курси на фінансах лежать онлайн обмінів?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Обновили TAS2U
Появился обмен валют!

Призабув ...де курси на фінансах лежать онлайн обмінів?

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:24

  curiousobro написав:Уважаемый представитель.

Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U нельзя без приключений пополнить карту другого банка.

После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.

Поправте плз

Заранее дякую!



Добрый день.
Написали в личных сообщениях для уточнения информации и устранения ошибки.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:28

  Faceless написав:Обновили TAS2U
Появился обмен валют!


Мобильный или десктопный?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:35

Курс на купівлю нижче, ніж у касі :?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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