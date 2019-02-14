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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:52
Amid
Вроде пишут так, но по моим подсчетам получается даже веселей - 14.50%...
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Anadonta
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Додано: Чет 14 лют, 2019 17:07
Колеги, як Пудру до МК Більше підв"язати ? Не йде смс, у виписці теж порожньо ... В чат писати ?
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maxprofit
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:02
Anadonta написав:Amid
Вроде пишут так, но по моим подсчетам получается даже веселей - 14.50%...
вы налоги не отняли наверное
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Hack-Stock
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:13
Hack-Stock
Да вроде бы все отнимал. В других банках все сходится, а тут - нет...
Может мне бонус какой-то секретный начисляют?
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Anadonta
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:20
Обновили TAS2U
Появился обмен валют!
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Faceless
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:22
Faceless написав:
Обновили TAS2U
Появился обмен валют!
Призабув ...де курси на фінансах лежать онлайн обмінів?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:23
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Квесторе_поверніться написав: Faceless написав:
Обновили TAS2U
Появился обмен валют!
Призабув ...де курси на фінансах лежать онлайн обмінів?
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Faceless
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:24
curiousobro написав:
Уважаемый представитель.
Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U
нельзя без приключений пополнить карту другого банка.
После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.
Поправте плз
Заранее дякую!
Добрый день.
Написали в личных сообщениях для уточнения информации и устранения ошибки.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:28
Faceless написав:
Обновили TAS2U
Появился обмен валют!
Мобильный или десктопный?
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Amid
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:35
Курс на купівлю нижче, ніж у касі
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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