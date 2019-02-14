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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:37

  Amid написав:
  Faceless написав:Обновили TAS2U
Появился обмен валют!


Мобильный или десктопный?

Мобільний...мабуть
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:37

  TASCOMBANK написав:
  curiousobro написав:Уважаемый представитель.

Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U нельзя без приключений пополнить карту другого банка.

После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.

Поправте плз

Заранее дякую!



Добрый день.
Написали в личных сообщениях для уточнения информации и устранения ошибки.

так это у всех такое, тоже самое происходит при зачислении бонусов с родной плативки на ощадный :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:39

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав:
  Faceless написав:Обновили TAS2U
Появился обмен валют!


Мобильный или десктопный?
Мобильный, в веб версии уже несколько дней есть
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:42

Re: ТАСКОМБАНК

Бонусы уже только в ТАС2Ю можно снять((
В ТАС2Ю выписка по кредитке есть в таком виде как в ТАС24 (что то не вижу я ее)?
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:46

  Amid написав:
  Faceless написав:Обновили TAS2U
Появился обмен валют!

Мобильный или десктопный?


Я в мобильной версии не нашел, в десктопной - есть.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:47

  isen написав:Бонусы уже только в ТАС2Ю можно снять((
В ТАС2Ю выписка по кредитке есть в таком виде как в ТАС24 (что то не вижу я ее)?

Выписки в тас2ю нет, но обещают.

В каком году не уточнили :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:30

Re: ТАСКОМБАНК

Похоже, можно обменять валюту в рамках Викендкарда, по крайней мере ТАС2Ю разрешает выбрать WC в качестве карты списания и карты зачисления. На практике не тестил, ибо на викенде у меня минус.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:52

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав:Похоже, можно обменять валюту в рамках Викендкарда, по крайней мере ТАС2Ю разрешает выбрать WC в качестве карты списания и карты зачисления. На практике не тестил, ибо на викенде у меня минус.
Так все ж логично там есть дебетные счета в нужных валютах.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:00

Aps
Это нам с вами логично. А вот некоторые хотят ТАС24 закрыть, мало ли что им покажется логичным...
Amid
 
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