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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:37
Amid написав: Faceless написав:
Обновили TAS2U
Появился обмен валют!
Мобильный или десктопный?
Мобільний...мабуть
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:37
TASCOMBANK написав: curiousobro написав:
Уважаемый представитель.
Передайте пожалуйста разработчикам TAS2U, что в web версии TAS2U
нельзя без приключений пополнить карту другого банка.
После ввода 3д пароля перебрасывает на форму логина.
Деньги до получателя доходят, но осадочек неприятный.
Поправте плз
Заранее дякую!
Добрый день.
Написали в личных сообщениях для уточнения информации и устранения ошибки.
так это у всех такое, тоже самое происходит при зачислении бонусов с родной плативки на ощадный
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:39
Amid написав: Faceless написав:
Обновили TAS2U
Появился обмен валют!
Мобильный или десктопный?
Мобильный, в веб версии уже несколько дней есть
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Faceless
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:42
Бонусы уже только в ТАС2Ю можно снять((
В ТАС2Ю выписка по кредитке есть в таком виде как в ТАС24 (что то не вижу я ее)?
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isen
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:46
Amid написав: Faceless написав:
Обновили TAS2U
Появился обмен валют!
Мобильный или десктопный?
Я в мобильной версии не нашел, в десктопной - есть.
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Anadonta
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:47
isen написав:
Бонусы уже только в ТАС2Ю можно снять((
В ТАС2Ю выписка по кредитке есть в таком виде как в ТАС24 (что то не вижу я ее)?
Выписки в тас2ю нет, но обещают.
В каком году не уточнили
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curiousobro
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:30
Похоже, можно обменять валюту в рамках Викендкарда, по крайней мере ТАС2Ю разрешает выбрать WC в качестве карты списания и карты зачисления. На практике не тестил, ибо на викенде у меня минус.
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Amid
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:52
Amid написав:Похоже, можно обменять валюту в рамках Викендкарда, по крайней мере ТАС2Ю разрешает выбрать WC в качестве карты списания и карты зачисления. На практике не тестил, ибо на викенде у меня минус.
Так все ж логично там есть дебетные счета в нужных валютах.
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Aps
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