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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:03
Amid написав:
Похоже, можно обменять валюту в рамках Викендкарда, по крайней мере ТАС2Ю разрешает выбрать WC в качестве карты списания и карты зачисления. На практике не тестил, ибо на викенде у меня минус.
все работает, я проверял
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