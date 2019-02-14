ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:03
Amid написав:
Похоже, можно обменять валюту в рамках Викендкарда, по крайней мере ТАС2Ю разрешает выбрать WC в качестве карты списания и карты зачисления. На практике не тестил, ибо на викенде у меня минус.
все работает, я проверял
Hack-Stock
Повідомлень: 171
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:44
Не могу купить евро онлайн. Курс выдает будто хочешь поменять доллар на евро.
Олег1964
Повідомлень: 81
З нами з: 03.10.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:34
Вопрос насчёт обмена.
Допустим, купил евро, - валюту зачислили на дебетный счёт WC. Дальше - еду в банк и снимаю валюту? Комиссия какая-то при этом присутствует?
Anadonta
Повідомлень: 477
З нами з: 25.11.12
Подякував: 36 раз.
Подякували: 67 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:39
Anadonta написав:
Вопрос насчёт обмена.
Допустим, купил евро, - валюту зачислили на дебетный счёт WC. Дальше - еду в банк и снимаю валюту? Комиссия какая-то при этом присутствует?
А глянути тарифи по Віці? Є там 15 грн за зняття готівки?
https://tascombank.ua/documents/dod_Wee ... 0119v1.pdf
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 27713
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1405 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:00
Aps написав:
Поддерживать две системы вряд-ли будут. Так что пора начинать привыкать жить без ТАС24.
((
Насколько я понял ТАС2Ю будет всё через Р2Р. Интересно, как тогда оперировать суммами более 75К. Вот упал, например, фондовый депозит на плативку, мне его 3 дня перекидывать на ощадник?
Amid
Повідомлень: 913
З нами з: 12.06.08
Подякував: 84 раз.
Подякували: 135 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:04
Amid написав: Aps написав:
Поддерживать две системы вряд-ли будут. Так что пора начинать привыкать жить без ТАС24.
((
Насколько я понял ТАС2Ю будет всё через Р2Р. Интересно, как тогда оперировать суммами более 75К. Вот упал, например, фондовый депозит на плативку, мне его 3 дня перекидывать на ощадник?
Налом забирать. Таське понравится
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 27394
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2191 раз.
Подякували: 3158 раз.
Профіль
2
Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:08
Anadonta написав:
Вопрос насчёт обмена.
Допустим, купил евро, - валюту зачислили на дебетный счёт WC. Дальше - еду в банк и снимаю валюту? Комиссия какая-то при этом присутствует?
Чтоб было без комиса - используйте "Сбер"
Flamingo
Повідомлень: 1433
З нами з: 20.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 316 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему