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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2366236723682369>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:03

  Amid написав:Похоже, можно обменять валюту в рамках Викендкарда, по крайней мере ТАС2Ю разрешает выбрать WC в качестве карты списания и карты зачисления. На практике не тестил, ибо на викенде у меня минус.

все работает, я проверял
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:44

он лайн покупка евро

Не могу купить евро онлайн. Курс выдает будто хочешь поменять доллар на евро.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:34

Вопрос насчёт обмена.
Допустим, купил евро, - валюту зачислили на дебетный счёт WC. Дальше - еду в банк и снимаю валюту? Комиссия какая-то при этом присутствует?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:39

  Anadonta написав:Вопрос насчёт обмена.
Допустим, купил евро, - валюту зачислили на дебетный счёт WC. Дальше - еду в банк и снимаю валюту? Комиссия какая-то при этом присутствует?

А глянути тарифи по Віці? Є там 15 грн за зняття готівки?
https://tascombank.ua/documents/dod_Wee ... 0119v1.pdf
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:00

Re: ТАСКОМБАНК

  Aps написав:Поддерживать две системы вряд-ли будут. Так что пора начинать привыкать жить без ТАС24.

:(((

Насколько я понял ТАС2Ю будет всё через Р2Р. Интересно, как тогда оперировать суммами более 75К. Вот упал, например, фондовый депозит на плативку, мне его 3 дня перекидывать на ощадник?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:04

  Amid написав:
  Aps написав:Поддерживать две системы вряд-ли будут. Так что пора начинать привыкать жить без ТАС24.

:(((

Насколько я понял ТАС2Ю будет всё через Р2Р. Интересно, как тогда оперировать суммами более 75К. Вот упал, например, фондовый депозит на плативку, мне его 3 дня перекидывать на ощадник?

Налом забирать. Таське понравится :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:08

  Anadonta написав:Вопрос насчёт обмена.
Допустим, купил евро, - валюту зачислили на дебетный счёт WC. Дальше - еду в банк и снимаю валюту? Комиссия какая-то при этом присутствует?

Чтоб было без комиса - используйте "Сбер"
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:59

Re: ТАСКОМБАНК

А со Сбера можно снимать прямо в кассе или сначала к операционисту идти нужно?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:07

  Amid написав:
  Aps написав:Поддерживать две системы вряд-ли будут. Так что пора начинать привыкать жить без ТАС24.

:(((

Насколько я понял ТАС2Ю будет всё через Р2Р. Интересно, как тогда оперировать суммами более 75К. Вот упал, например, фондовый депозит на плативку, мне его 3 дня перекидывать на ощадник?


На пополния депо своими картами вроде обещали лимиты р2р не применять.
Хотя по ощадному озвучивали ограничения в 50 тыс в день.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:08

  Кащей написав:А со Сбера можно снимать прямо в кассе или сначала к операционисту идти нужно?


Прямо в кассе.
Aps
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