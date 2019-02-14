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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:30
Прикольненько сделали (я про вывод бонусов) в TAS2U веб-версии.
Попробовал, посмотрим, как выведется-проведется.
Вопрос к старожилам: а если бонусы вывести на "Плативку", они с комиссией зачислятся?
Ну, например, бонусы не на Б5 выводить,а как-то на "Ощадный" забросить.
Просто любопытно.
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Искатель
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:35
Искатель написав:
Вопрос к старожилам: а если бонусы вывести на "Плативку", они с комиссией зачислятся?
Ну, например, бонусы не на Б5 выводить,а как-то на "Ощадный" забросить.
Просто любопытно.
Я тут уже спрашивал чуть раньше - вывод с бонусного на "Пластинку" без комиса. Уже и протестил. На бонусах Пудры. Все ОК
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Flamingo
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:39
Ещё не было случаев, чтоб кешбек зачислялся как "нецелевой". По крайней мере тут не зафиксировано
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:40
Aps написав:
На пополния депо своими картами вроде обещали лимиты р2р не применять.
Хотя по ощадному озвучивали ограничения в 50 тыс в день.
Вот эти бомжатские лимиты и останавливают меня от полного перехода из Прокредита в ТАС.
Не говоря уже про то, что собираются отобрать возможность работать напрямую со счетами.
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Amid
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:44
Искатель На Плативку, Вику, Б5, Пудра бонусы без комиссии. С Вики и Плативки на Ощадный.
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isen
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:51
isen написав:Искатель
На Плативку, Вику, Б5, Пудра бонусы без комиссии. С Вики и Плативки на Ощадный.
Спасибо Вам, Вкладчик1234, Flamingo за ответы!
Я только неделю, как получил гривневую "Плативку" (которая больше года провалялась в кассе). Вот теперь осваиваю
Прикольно все так...
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Искатель
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:59
Искатель Прикольненько сделали (я про вывод бонусов) в TAS2U веб-версии.
Попробовал, посмотрим, как выведется-проведется.
Бонусы выводятся проводятся также как в ТАС24, не раньше не позже. Как по мне ТАС24 нагляднее и информативнее чем якобы красивый ТАС2Ю...
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isen
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:10
isen написав:Искатель Прикольненько сделали (я про вывод бонусов) в TAS2U веб-версии.
Попробовал, посмотрим, как выведется-проведется.
Бонусы выводятся проводятся также как в ТАС24, не раньше не позже. Как по мне ТАС24 нагляднее и информативнее чем якобы красивый ТАС2Ю...
Объясню, почему так написал.
В свое время попробовал один раз вывести бонусы в мобильном TAS2U. Написало, что якобы "заявка принята", но бонусы так и не вывелись. Больше ни разу там не пробовал.
Я не так часто смотрю в ТАС24 (заходил для двух вещей: бонусы вывести и остаток к погашению в льготном глянуть), поэтому особо к нему не привык.
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Искатель
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