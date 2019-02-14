RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2366236723682369

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:30

Прикольненько сделали (я про вывод бонусов) в TAS2U веб-версии.
Попробовал, посмотрим, как выведется-проведется.

Вопрос к старожилам: а если бонусы вывести на "Плативку", они с комиссией зачислятся?
Ну, например, бонусы не на Б5 выводить,а как-то на "Ощадный" забросить.
Просто любопытно.
Искатель
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 22.02.16
Подякував: 321 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:35

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Вопрос к старожилам: а если бонусы вывести на "Плативку", они с комиссией зачислятся?
Ну, например, бонусы не на Б5 выводить,а как-то на "Ощадный" забросить.
Просто любопытно.

Я тут уже спрашивал чуть раньше - вывод с бонусного на "Пластинку" без комиса. Уже и протестил. На бонусах Пудры. Все ОК
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 20.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:39

Ещё не было случаев, чтоб кешбек зачислялся как "нецелевой". По крайней мере тут не зафиксировано
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7168
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4730 раз.
Подякували: 1739 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:40

Re: ТАСКОМБАНК

  Aps написав:На пополния депо своими картами вроде обещали лимиты р2р не применять.
Хотя по ощадному озвучивали ограничения в 50 тыс в день.


Вот эти бомжатские лимиты и останавливают меня от полного перехода из Прокредита в ТАС.
Не говоря уже про то, что собираются отобрать возможность работать напрямую со счетами.
Amid
 
Повідомлень: 914
З нами з: 12.06.08
Подякував: 84 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:44

Искатель На Плативку, Вику, Б5, Пудра бонусы без комиссии. С Вики и Плативки на Ощадный.
isen
 
Повідомлень: 284
З нами з: 21.12.15
Подякував: 54 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:51

  isen написав:Искатель На Плативку, Вику, Б5, Пудра бонусы без комиссии. С Вики и Плативки на Ощадный.

Спасибо Вам, Вкладчик1234, Flamingo за ответы!
Я только неделю, как получил гривневую "Плативку" (которая больше года провалялась в кассе). Вот теперь осваиваю :) Прикольно все так...
Искатель
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 22.02.16
Подякував: 321 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:59

Искатель Прикольненько сделали (я про вывод бонусов) в TAS2U веб-версии.
Попробовал, посмотрим, как выведется-проведется.
Бонусы выводятся проводятся также как в ТАС24, не раньше не позже. Как по мне ТАС24 нагляднее и информативнее чем якобы красивый ТАС2Ю...
isen
 
Повідомлень: 284
З нами з: 21.12.15
Подякував: 54 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:10

  isen написав:Искатель Прикольненько сделали (я про вывод бонусов) в TAS2U веб-версии.
Попробовал, посмотрим, как выведется-проведется.
Бонусы выводятся проводятся также как в ТАС24, не раньше не позже. Как по мне ТАС24 нагляднее и информативнее чем якобы красивый ТАС2Ю...


Объясню, почему так написал.
В свое время попробовал один раз вывести бонусы в мобильном TAS2U. Написало, что якобы "заявка принята", но бонусы так и не вывелись. Больше ни разу там не пробовал.
Я не так часто смотрю в ТАС24 (заходил для двух вещей: бонусы вывести и остаток к погашению в льготном глянуть), поэтому особо к нему не привык.
Искатель
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 22.02.16
Подякував: 321 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2366236723682369
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ol_zy, slasva, vitaliy1111, Vorlon, Искатель і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67745)
15.02.2019 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.