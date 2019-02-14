Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:39

Ещё не было случаев, чтоб кешбек зачислялся как "нецелевой". По крайней мере тут не зафиксировано

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин