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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:54

  Вкладчик1234 написав:Тоже только что словил глюк с самовольным разлогиниванием из веб тас2ю после ввода 3д=секьюра при пополнении мобилы

Ізя так розлогінюється якщо за комуналь платиш...але платьожик коретно формується.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:07

Телефон пополнен. Заняло минут 20, если что
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:55

  Вкладчик1234 написав:Тоже только что словил глюк с самовольным разлогиниванием из веб тас2ю после ввода 3д-секьюра при пополнении мобилы. Мобила пока не пополнилась


Я такой глюк в тас2ю словил 12-го когда карту пополнял на 14 тыс, пришлось поволноваться - деньги зачислили также минут через 15-20.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:35

обмен
в моб тас2ю с кредитных б5 пишет комис 0
эт шо акция?
или о п2п с кредитных просто умалчивают?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:41

  v57 написав:обмен
в моб тас2ю с кредитных б5 пишет комис 0
эт шо акция?
или о п2п с кредитных просто умалчивают?

Умалчивают.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:43

а я губу раскатал :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:29

Re: ТАСКОМБАНК

они впринципе не пишут комис но есть приписка о тарифах вашей карты..)...мошенники )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:47

Re: ТАСКОМБАНК

Если ещё вернуться к ТАС2U. Я ничего не имею против полной замены ТАС24, но у меня в ТАС24 видны (кроме карточных) три счета без карт. Один из них я уже несколько лет использую для закончившихся и открываемых депозитов. Два вообще не знаю откуда появились.
Но считаю, что в инетбанке должны быть видны все счета клиента, а не только с картами. Без их добавки в ТАС2U, закрывать ТАС24 нельзя.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:33

по WC кредитные лимиты поднимают со временем?

"нулевые" КЛ поднимают?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:57

Re: ТАСКОМБАНК

uaprofi написав:по WC кредитные лимиты поднимают со временем?

"нулевые" КЛ поднимают?
Лимиты поднимают, нулевые вряд ли
Faceless
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