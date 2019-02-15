Ізя так розлогінюється якщо за комуналь платиш...але платьожик коретно формується.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:54
Ізя так розлогінюється якщо за комуналь платиш...але платьожик коретно формується.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:07
Телефон пополнен. Заняло минут 20, если что
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:55
Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:35
обмен
в моб тас2ю с кредитных б5 пишет комис 0
эт шо акция?
или о п2п с кредитных просто умалчивают?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:41
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:29
Re: ТАСКОМБАНК
они впринципе не пишут комис но есть приписка о тарифах вашей карты..)...мошенники )
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:47
Re: ТАСКОМБАНК
Если ещё вернуться к ТАС2U. Я ничего не имею против полной замены ТАС24, но у меня в ТАС24 видны (кроме карточных) три счета без карт. Один из них я уже несколько лет использую для закончившихся и открываемых депозитов. Два вообще не знаю откуда появились.
Но считаю, что в инетбанке должны быть видны все счета клиента, а не только с картами. Без их добавки в ТАС2U, закрывать ТАС24 нельзя.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:33
по WC кредитные лимиты поднимают со временем?
"нулевые" КЛ поднимают?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:57
Re: ТАСКОМБАНК
Лимиты поднимают, нулевые вряд ли
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