|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:05
Если в апреле заканчивается вика, когда лучше закрыть, чтоб попасть на новую акционную?))
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:17
Re: ТАСКОМБАНК
mihasik, как я понял, то за 45-60 дней до даты Х. Возможно, можно и за меньшее количество дней, если карта без кредлима.
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:22
Кредитный лимит по Б5
Понимаю, наивный вопрос, но все же.
Есть хоть какой-то способ стимулировать ТАС поднять сабж? 5-ки маловато на месяц (учитывая, что с Б5 покупается вся продуктовая линейка и т.п.). А гасить до грейса - как-то не по-свинорыльски выглядит. А приходится...
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, MASolomko, protefiks1959, Кочевник, Квесторе_поверніться, Искатель і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор
|