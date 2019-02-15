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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2368236923702371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:05

Если в апреле заканчивается вика, когда лучше закрыть, чтоб попасть на новую акционную?))
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:17

Re: ТАСКОМБАНК

mihasik, как я понял, то за 45-60 дней до даты Х. Возможно, можно и за меньшее количество дней, если карта без кредлима.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:22

Кредитный лимит по Б5

Понимаю, наивный вопрос, но все же.

Есть хоть какой-то способ стимулировать ТАС поднять сабж? 5-ки маловато на месяц (учитывая, что с Б5 покупается вся продуктовая линейка и т.п.). А гасить до грейса - как-то не по-свинорыльски выглядит. А приходится...
Искатель
 
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  #<1 ... 2368236923702371
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