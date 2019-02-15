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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2368236923702371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:05

Если в апреле заканчивается вика, когда лучше закрыть, чтоб попасть на новую акционную?))
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:17

Re: ТАСКОМБАНК

mihasik, как я понял, то за 45-60 дней до даты Х. Возможно, можно и за меньшее количество дней, если карта без кредлима.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:22

Кредитный лимит по Б5

Понимаю, наивный вопрос, но все же.

Есть хоть какой-то способ стимулировать ТАС поднять сабж? 5-ки маловато на месяц (учитывая, что с Б5 покупается вся продуктовая линейка и т.п.). А гасить до грейса - как-то не по-свинорыльски выглядит. А приходится...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:19

  v57 написав:обмен
в моб тас2ю с кредитных б5 пишет комис 0
эт шо акция?
или о п2п с кредитных просто умалчивают?


Нажаль, валютообмні за рахунок кредитного ліміту у розробників щє у роботі... відповідно і комісія ще не розраховується... але буде (знову нажаль, але згідно тарифів картки)

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Востаннє редагувалось DobrijZmej в Суб 16 лют, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
DobrijZmej
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:25

  gun написав:Если ещё вернуться к ТАС2U. Я ничего не имею против полной замены ТАС24, но у меня в ТАС24 видны (кроме карточных) три счета без карт. Один из них я уже несколько лет использую для закончившихся и открываемых депозитов. Два вообще не знаю откуда появились.
Но считаю, что в инетбанке должны быть видны все счета клиента, а не только с картами. Без их добавки в ТАС2U, закрывать ТАС24 нельзя.


Просто интересно - а в TAS2U у Вас этих просроченных карт вообще не видно?
Или видно, но с ними ничего нельзя сделать кроме перевыпуска?

Или речь про текущие 2620, под которые карты в принципе не выпускались?
DobrijZmej
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:49

  DobrijZmej написав:
Просто интересно - а в TAS2U у Вас этих просроченных карт вообще не видно?
Или видно, но с ними ничего нельзя сделать кроме перевыпуска?

Или речь про текущие 2620, под которые карты в принципе не выпускались?

Один счет открывался под мой первый депозит, я им так и продолжаю пользоваться под депозиты. А два других появились несколько месяцев назад, так что они вряд ли просроченные. Подозреваю, что это мне какие то карты открыли, но в отделение зайти, уточнить, некогда.
В ТАС2U можно зарегистрировать карту только введя все её реквизиты, то-есть имея её на руках (или это для чужих карт, уже не помню как регистрировал?). Этих моих счетов там не видно. Без ТАС24 я бы и не знал, что за мной ещё какие то счета в банке числятся.
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gun
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:02

  gun написав:Один счет открывался под мой первый депозит, я им так и продолжаю пользоваться под депозиты. А два других появились несколько месяцев назад, так что они вряд ли просроченные. Подозреваю, что это мне какие то карты открыли, но в отделение зайти, уточнить, некогда.

Значит они вполне себе действующие, и под них есть выпущенные карты...
А значит ими можно пользоваться в TAS2U без проблем (хотяяя... есть вариант что они не активированы и их ещё нужно получить и активировать.... но снимать на такой счёт депозит система может и позволит - нужно пробовать).

  gun написав: В ТАС2U можно зарегистрировать карту только введя все её реквизиты, то-есть имея её на руках (или это для чужих карт, уже не помню как регистрировал?). Этих моих счетов там не видно. Без ТАС24 я бы и не знал, что за мной ещё какие то счета в банке числятся.

Люди. Нет не так... ЛЮДИ!!! Человеки!!! Ну серьёзно...
Я вас прошу, не нужно добавлять свои карты, которые и так есть в ТАС-е через функцию добавления карт. Добавление карт - это только для других банков, когда я например хочу добавить в TAS2U карту Приватбанка или Альфы.
Это интернет-банк от ТАСа, он и так должен вытащить все ваши карты...

Просто нужно один раз идентифицироваться через профиль (там должна быть кнопка идентификации).
Она один раз попросит ввести номер любой действующей карты (не полные реквизиты, а именно номер карты), и на основании этого сможет вас в дальнейшем узнавать, и давать список всех продуктов, открытых в ТАСе (ну, исключения это номера текущих счетов).

Я знаю, что менеджеры проекта на этой неделе делали выборку тех карт, которые народ добавлял именно через добавление, а не через идентификацию... Количество этой "дурной работы" в общей статистике просто поражает...
Не помогают ни прозвоны из колл-центра с объяснением процедуры идентификации, ни рассылка Push-сообщений (хотя она опять становится актуальной после последней собранной статистики).
DobrijZmej
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