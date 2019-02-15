Додано: Суб 16 лют, 2019 11:02

gun написав: Один счет открывался под мой первый депозит, я им так и продолжаю пользоваться под депозиты. А два других появились несколько месяцев назад, так что они вряд ли просроченные. Подозреваю, что это мне какие то карты открыли, но в отделение зайти, уточнить, некогда.

Один счет открывался под мой первый депозит, я им так и продолжаю пользоваться под депозиты. А два других появились несколько месяцев назад, так что они вряд ли просроченные. Подозреваю, что это мне какие то карты открыли, но в отделение зайти, уточнить, некогда.

gun написав: В ТАС2U можно зарегистрировать карту только введя все её реквизиты, то-есть имея её на руках (или это для чужих карт, уже не помню как регистрировал?). Этих моих счетов там не видно. Без ТАС24 я бы и не знал, что за мной ещё какие то счета в банке числятся. В ТАС2U можно зарегистрировать карту только введя все её реквизиты, то-есть имея её на руках (или это для чужих карт, уже не помню как регистрировал?). Этих моих счетов там не видно. Без ТАС24 я бы и не знал, что за мной ещё какие то счета в банке числятся.

Значит они вполне себе действующие, и под них есть выпущенные карты...А значит ими можно пользоваться в TAS2U без проблем (хотяяя... есть вариант что они не активированы и их ещё нужно получить и активировать.... но снимать на такой счёт депозит система может и позволит - нужно пробовать).Люди. Нет не так... ЛЮДИ!!! Человеки!!! Ну серьёзно...Я вас прошу, не нужно добавлять свои карты, которые и так есть в ТАС-е через функцию добавления карт. Добавление карт - это только для других банков, когда я например хочу добавить в TAS2U карту Приватбанка или Альфы.Это интернет-банк от ТАСа, он и так должен вытащить все ваши карты...Просто нужно один раз идентифицироваться через профиль (там должна быть кнопка идентификации).Она один раз попросит ввести номер любой действующей карты (не полные реквизиты, а именно номер карты), и на основании этого сможет вас в дальнейшем узнавать, и давать список всех продуктов, открытых в ТАСе (ну, исключения это номера текущих счетов).Я знаю, что менеджеры проекта на этой неделе делали выборку тех карт, которые народ добавлял именно через добавление, а не через идентификацию... Количество этой "дурной работы" в общей статистике просто поражает...Не помогают ни прозвоны из колл-центра с объяснением процедуры идентификации, ни рассылка Push-сообщений (хотя она опять становится актуальной после последней собранной статистики).