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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:05
Если в апреле заканчивается вика, когда лучше закрыть, чтоб попасть на новую акционную?))
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:17
Re: ТАСКОМБАНК
mihasik, как я понял, то за 45-60 дней до даты Х. Возможно, можно и за меньшее количество дней, если карта без кредлима.
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:22
Кредитный лимит по Б5
Понимаю, наивный вопрос, но все же.
Есть хоть какой-то способ стимулировать ТАС поднять сабж? 5-ки маловато на месяц (учитывая, что с Б5 покупается вся продуктовая линейка и т.п.). А гасить до грейса - как-то не по-свинорыльски выглядит. А приходится...
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:19
Нажаль, валютообмні за рахунок кредитного ліміту у розробників щє у роботі... відповідно і комісія ще не розраховується... але буде (знову нажаль, але згідно тарифів картки)
Востаннє редагувалось DobrijZmej в Суб 16 лют, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:25
Просто интересно - а в TAS2U у Вас этих просроченных карт вообще не видно?
Или видно, но с ними ничего нельзя сделать кроме перевыпуска?
Или речь про текущие 2620, под которые карты в принципе не выпускались?
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:49
Один счет открывался под мой первый депозит, я им так и продолжаю пользоваться под депозиты. А два других появились несколько месяцев назад, так что они вряд ли просроченные. Подозреваю, что это мне какие то карты открыли, но в отделение зайти, уточнить, некогда.
В ТАС2U можно зарегистрировать карту только введя все её реквизиты, то-есть имея её на руках (или это для чужих карт, уже не помню как регистрировал?). Этих моих счетов там не видно. Без ТАС24 я бы и не знал, что за мной ещё какие то счета в банке числятся.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:02
Значит они вполне себе действующие, и под них есть выпущенные карты...
А значит ими можно пользоваться в TAS2U без проблем (хотяяя... есть вариант что они не активированы и их ещё нужно получить и активировать.... но снимать на такой счёт депозит система может и позволит - нужно пробовать).
Люди. Нет не так... ЛЮДИ!!! Человеки!!! Ну серьёзно...
Я вас прошу, не нужно добавлять свои карты, которые и так есть в ТАС-е через функцию добавления карт. Добавление карт - это только для других банков, когда я например хочу добавить в TAS2U карту Приватбанка или Альфы.
Это интернет-банк от ТАСа, он и так должен вытащить все ваши карты...
Просто нужно один раз идентифицироваться через профиль (там должна быть кнопка идентификации).
Она один раз попросит ввести номер любой действующей карты (не полные реквизиты, а именно номер карты), и на основании этого сможет вас в дальнейшем узнавать, и давать список всех продуктов, открытых в ТАСе (ну, исключения это номера текущих счетов).
Я знаю, что менеджеры проекта на этой неделе делали выборку тех карт, которые народ добавлял именно через добавление, а не через идентификацию... Количество этой "дурной работы" в общей статистике просто поражает...
Не помогают ни прозвоны из колл-центра с объяснением процедуры идентификации, ни рассылка Push-сообщений (хотя она опять становится актуальной после последней собранной статистики).
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:45
Как я и написал выше, скорей всего, по реквизитам, я добавлял чужие карты. И сейчас в профиле ни на смарте, ни на компе, я не вижу кнопки идентификации. На компе, например, там есть рядки с ФИО, № тел, электронной почтой, адресом, и описанием самого ТАС2U.
Вопрос в другом. Если оставляется только один инетбанк, то в нем должны быть видны все действующие счета клиента (пускай часть, в данном инетбанке, и как неактивные,... хотя движение по ним желательно показывать).
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:55
Тогда ещё один момент. Регистрация должна производиться на тот номер телефона, который указан как финансовый - то есть тот, на который приходят СМС-сообщения о проводимых транзакциях (собственно, как и в ТАС24).
После идентификации становится доступен список открытых в банке депозитов, и функция валютообмена (не говоря уже о функциях управлениями лимита карты и прочее).
Могу ошибаться, но сейчас вроде банк не открывает обычных текущих счетов без карт. А все карты видны в интерфейсе. Ну и операции по ним тоже.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:57
НЕТ
Единственный способ, но работает не всегда.
Нужно выйти из грейса на пару дней, и заплатить немного %%
Достаточно пару сотен.
Смысл кредитки в том, чтобы мы выпадали из грейса и платили банке
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