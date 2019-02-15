|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:07
MASolomko написав:
mihasik, как я понял, то за 45-60 дней до даты Х. Возможно, можно и за меньшее количество дней, если карта без кредлима.
Если я в начале апреля закрою. То пока банк не закроет счета, я не смогу открыть новую? А Б5 смогу?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 609
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:18
mihasik написав:
А Б5 смогу?
так
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27785
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1410 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:13
DobrijZmej написав:Я знаю, что менеджеры проекта на этой неделе делали выборку тех карт, которые народ добавлял именно через добавление, а не через идентификацию... Количество этой "дурной работы" в общей статистике просто поражает...
Не помогают ни прозвоны из колл-центра с объяснением процедуры идентификации, ни рассылка Push-сообщений (хотя она опять становится актуальной после последней собранной статистики).
Так может что то не то с идеология и интерфейсом регистрации раз клиенты дурной работой занимаются? )
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2489
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:20
DobrijZmej написав: gun написав:
Если ещё вернуться к ТАС2U. Я ничего не имею против полной замены ТАС24, но у меня в ТАС24 видны (кроме карточных) три счета без карт. Один из них я уже несколько лет использую для закончившихся и открываемых депозитов. Два вообще не знаю откуда появились.
Но считаю, что в инетбанке должны быть видны все счета клиента, а не только с картами. Без их добавки в ТАС2U, закрывать ТАС24 нельзя.
Просто интересно - а в TAS2U у Вас этих просроченных карт вообще не видно?
Или видно, но с ними ничего нельзя сделать кроме перевыпуска?
Или речь про текущие 2620, под которые карты в принципе не выпускались?
Вообще не видно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23566
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1104 раз.
- Подякували: 5402 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|