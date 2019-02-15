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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2369237023712372

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:07

  MASolomko написав:mihasik, как я понял, то за 45-60 дней до даты Х. Возможно, можно и за меньшее количество дней, если карта без кредлима.

Если я в начале апреля закрою. То пока банк не закроет счета, я не смогу открыть новую? А Б5 смогу?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:18

Re: ТАСКОМБАНК

  mihasik написав:А Б5 смогу?

так
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:13

Re: ТАСКОМБАНК

DobrijZmej написав:Я знаю, что менеджеры проекта на этой неделе делали выборку тех карт, которые народ добавлял именно через добавление, а не через идентификацию... Количество этой "дурной работы" в общей статистике просто поражает...
Не помогают ни прозвоны из колл-центра с объяснением процедуры идентификации, ни рассылка Push-сообщений (хотя она опять становится актуальной после последней собранной статистики).


Так может что то не то с идеология и интерфейсом регистрации раз клиенты дурной работой занимаются? )
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:20

Re: ТАСКОМБАНК

DobrijZmej написав:
  gun написав:Если ещё вернуться к ТАС2U. Я ничего не имею против полной замены ТАС24, но у меня в ТАС24 видны (кроме карточных) три счета без карт. Один из них я уже несколько лет использую для закончившихся и открываемых депозитов. Два вообще не знаю откуда появились.
Но считаю, что в инетбанке должны быть видны все счета клиента, а не только с картами. Без их добавки в ТАС2U, закрывать ТАС24 нельзя.


Просто интересно - а в TAS2U у Вас этих просроченных карт вообще не видно?
Или видно, но с ними ничего нельзя сделать кроме перевыпуска?

Или речь про текущие 2620, под которые карты в принципе не выпускались?
Вообще не видно
Faceless
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