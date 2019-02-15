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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:07
MASolomko написав:
mihasik, как я понял, то за 45-60 дней до даты Х. Возможно, можно и за меньшее количество дней, если карта без кредлима.
Если я в начале апреля закрою. То пока банк не закроет счета, я не смогу открыть новую? А Б5 смогу?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 12:18
mihasik написав:
А Б5 смогу?
так
Гриценко...наш Президент
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:13
DobrijZmej написав:Я знаю, что менеджеры проекта на этой неделе делали выборку тех карт, которые народ добавлял именно через добавление, а не через идентификацию... Количество этой "дурной работы" в общей статистике просто поражает...
Не помогают ни прозвоны из колл-центра с объяснением процедуры идентификации, ни рассылка Push-сообщений (хотя она опять становится актуальной после последней собранной статистики).
Так может что то не то с идеология и интерфейсом регистрации раз клиенты дурной работой занимаются? )
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