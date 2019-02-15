Додано: Суб 16 лют, 2019 14:49

DobrijZmej написав: Люди. Нет не так... ЛЮДИ!!! Человеки!!! Ну серьёзно...

Я вас прошу, не нужно добавлять свои карты, которые и так есть в ТАС-е через функцию добавления карт. Добавление карт - это только для других банков, когда я например хочу добавить в TAS2U карту Приватбанка или Альфы.

Это интернет-банк от ТАСа, он и так должен вытащить все ваши карты...



Просто нужно один раз идентифицироваться через профиль (там должна быть кнопка идентификации).

Она один раз попросит ввести номер любой действующей карты (не полные реквизиты, а именно номер карты), и на основании этого сможет вас в дальнейшем узнавать, и давать список всех продуктов, открытых в ТАСе (ну, исключения это номера текущих счетов). Люди. Нет не так... ЛЮДИ!!! Человеки!!! Ну серьёзно...Я вас прошу, не нужно добавлять свои карты, которые и так есть в ТАС-е через функцию добавления карт. Добавление карт - это только для других банков, когда я например хочу добавить в TAS2U карту Приватбанка или Альфы.Это интернет-банк от ТАСа, он и так должен вытащить все ваши карты...Просто нужно один раз идентифицироваться через профиль (там должна быть кнопка идентификации).Она один раз попросит ввести номер любой действующей карты (не полные реквизиты, а именно номер карты), и на основании этого сможет вас в дальнейшем узнавать, и давать список всех продуктов, открытых в ТАСе (ну, исключения это номера текущих счетов).

так делайте это по человечески.от я поставил тас2ю на смарт. прога сказала что увидела меня как клиента (при регистрации я указал фин номер но на смарте этого номер нет) и запросила номер одной из карт для идентификации. от позвольте спросить - нафуа?я не смог указать номер карты так как я ее не получал - во время оформления депо на меня оформили платывку но я сказал что она мне нафик не нужна. закрыл приложение. при следующем входе в тас2ю передо мной вышло окно для добавления карты. идентификация же клиента про которую вы говорите запрятана где то в недрах.от поясните что я раньше сделаю - добавлю свою карту или пройду идентификацию?может это у дизайнеров интерфейса что то не так с логикой а не у пользователей?хотя мне не понятно почему для идентификации я должен вводить еще номер своей карты если и так зарегистрировался по фин номеру.ЗЫи вопрос безопасности тоже интересен в тас2ю - от увели например фин номер у чела а номер карты срисовали с олх. все - денежки прощай?пароль то к проге сбрасывается тупой смской на этот же номер. на ЭТОТ ЖЕ карл!!!