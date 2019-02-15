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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:07
MASolomko написав:
mihasik, как я понял, то за 45-60 дней до даты Х. Возможно, можно и за меньшее количество дней, если карта без кредлима.
Если я в начале апреля закрою. То пока банк не закроет счета, я не смогу открыть новую? А Б5 смогу?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 12:18
mihasik написав:
А Б5 смогу?
так
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:13
DobrijZmej написав:Я знаю, что менеджеры проекта на этой неделе делали выборку тех карт, которые народ добавлял именно через добавление, а не через идентификацию... Количество этой "дурной работы" в общей статистике просто поражает...
Не помогают ни прозвоны из колл-центра с объяснением процедуры идентификации, ни рассылка Push-сообщений (хотя она опять становится актуальной после последней собранной статистики).
Так может что то не то с идеология и интерфейсом регистрации раз клиенты дурной работой занимаются? )
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:20
DobrijZmej написав: gun написав:
Если ещё вернуться к ТАС2U. Я ничего не имею против полной замены ТАС24, но у меня в ТАС24 видны (кроме карточных) три счета без карт. Один из них я уже несколько лет использую для закончившихся и открываемых депозитов. Два вообще не знаю откуда появились.
Но считаю, что в инетбанке должны быть видны все счета клиента, а не только с картами. Без их добавки в ТАС2U, закрывать ТАС24 нельзя.
Просто интересно - а в TAS2U у Вас этих просроченных карт вообще не видно?
Или видно, но с ними ничего нельзя сделать кроме перевыпуска?
Или речь про текущие 2620, под которые карты в принципе не выпускались?
Вообще не видно - счёт от плативки, к которой не получал карту после перевыпуска, да и счёт от валютной карты, все аналогично
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:36
uaprofi написав:походу запустили онлайн обмен валют!
и можно даже будет менять долл на евро!!! (но ещё не работает - пишет что почти готов)
по кросу или через гривну?
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mephala
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:08
Aps написав:
DobrijZmej написав:Я знаю, что менеджеры проекта на этой неделе делали выборку тех карт, которые народ добавлял именно через добавление, а не через идентификацию... Количество этой "дурной работы" в общей статистике просто поражает...
Так может что то не то с идеология и интерфейсом регистрации раз клиенты дурной работой занимаются? )
Пфффф это само собой разумеется =)))
Там идёт усиленная борьба с юзер-френдли интерфейсом, но задействовано очень уж можно участников процесса, поэтому идёт достаточно медленно.
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DobrijZmej
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:09
mephala написав:
по кросу или через гривну?
Планировали по кроссу =)))
Ждём чтобы посмотреть как у них получилось =)))
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DobrijZmej
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:49
DobrijZmej написав:
Люди. Нет не так... ЛЮДИ!!! Человеки!!! Ну серьёзно...
Я вас прошу, не нужно добавлять свои карты, которые и так есть в ТАС-е через функцию добавления карт. Добавление карт - это только для других банков, когда я например хочу добавить в TAS2U карту Приватбанка или Альфы.
Это интернет-банк от ТАСа, он и так должен вытащить все ваши карты...
Просто нужно один раз идентифицироваться через профиль (там должна быть кнопка идентификации).
Она один раз попросит ввести номер любой действующей карты (не полные реквизиты, а именно номер карты), и на основании этого сможет вас в дальнейшем узнавать, и давать список всех продуктов, открытых в ТАСе (ну, исключения это номера текущих счетов).
так делайте это по человечески.
от я поставил тас2ю на смарт. прога сказала что увидела меня как клиента (при регистрации я указал фин номер но на смарте этого номер нет) и запросила номер одной из карт для идентификации. от позвольте спросить - нафуа?
я не смог указать номер карты так как я ее не получал - во время оформления депо на меня оформили платывку но я сказал что она мне нафик не нужна. закрыл приложение. при следующем входе в тас2ю передо мной вышло окно для добавления карты. идентификация же клиента про которую вы говорите запрятана где то в недрах.
от поясните что я раньше сделаю - добавлю свою карту или пройду идентификацию?
может это у дизайнеров интерфейса что то не так с логикой а не у пользователей?
хотя мне не понятно почему для идентификации я должен вводить еще номер своей карты если и так зарегистрировался по фин номеру.
ЗЫ
и вопрос безопасности тоже интересен в тас2ю - от увели например фин номер у чела а номер карты срисовали с олх. все - денежки прощай?
пароль то к проге сбрасывается тупой смской на этот же номер. на ЭТОТ ЖЕ карл!!!
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mephala
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