Платівки в валюті не маю...але вона хіба не згодиться...тільки СМС не підключати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:20
Платівки в валюті не маю...але вона хіба не згодиться...тільки СМС не підключати.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:27
Есть плативка в валюте? на сайте вроде только грн.
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:34
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:36
DobrijZmej
любая карта в последний день срока действия (т.е. когда она ещё полноценно работает в магазинах и на сайтах) в ТАС2Ю становится НЕактивна.
на следующей день она пропадает с ТАС2Ю наFFиг то есть совсем - т.е. не важно есть там деньги или нет - она пропадает и клиент может даже уже не узнать шо у него когда-то был/есть счёт с деньгами.
З.Ы.
ТАС2Ю
жирные "минусы":
- выкидывает (совсем плохо в Firefox особенно если "выключить сбор личных данных", самое стабильная работа в этом плане в Хроме)
- по картам нет полноценной выписки / вводит клиента в заблуждение по поводу даты проводки операции по счёту/ комиссия скрыта в явном ввиде и её начисление можно не сразу заметить - что тоже вводит клиента в заблуждение
- по депозитам /нет возможность сортировать по датам открытия/окончания/валютам/ставкам
- нет каких либо квитанций по платежам (п2п, коммуналка, телефоны) - причём стало выкидывать при пополнение мобильных
плюсы ТАС2Ю жир: обмен валют
обычный плюс: видно начисление по бонусному счёту
а так ИМХО - дизайн чисто под хипстеров и любителей посидеть в фесбуке
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:44
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:58
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:02
У меня,так сказать,обойма заряженна,но еще не покупал - есть курсы поинтереснее в др. банках. Покупка дллжна быть без коммиса,а вот вывод - надо смотреть тарифы,так не помню. Вот чтоб не было % на выходе - использовать ощадные депозиты.
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:09
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:38
ИБ это по сути всегда борьба между удобством пользователя и безопасностью
тут решили подумать больше про удобства клиента )
(ИМХО - можно сделать двухфакторную: кодовое слово/звонок на ГЛ и т.д.)
если так делают многие клиенты, должен ли разработчик хотябы задуматься о базовой безопасности таких клиентов?
Если клиент использует всего один тел. номер, ему теперь запретить олх или Тас2ю?
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:44
Мне нравится подход моно с почтой.
Телефон + подтверждение почтой смены фин номера выглядит нормальным компромисом.
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