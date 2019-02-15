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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:20

  novichok написав:есть плативка грн.
какую карту или пакет надо открыть
(бесплатно) для покупки валюты онлайн, размещения на депозит, получения валюты в кассе?

Платівки в валюті не маю...але вона хіба не згодиться...тільки СМС не підключати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:27

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:есть плативка грн.
какую карту или пакет надо открыть
(бесплатно) для покупки валюты онлайн, размещения на депозит, получения валюты в кассе?

Платівки в валюті не маю...але вона хіба не згодиться...тільки СМС не підключати.

Есть плативка в валюте? на сайте вроде только грн.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:34

  novichok написав:Есть плативка в валюте? на сайте вроде только грн.

Есть. И ощадные в гр. и валюте.
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:36

DobrijZmej

  DobrijZmej написав:Просто интересно - а в TAS2U у Вас этих просроченных карт вообще не видно?
Или видно, но с ними ничего нельзя сделать кроме перевыпуска?


любая карта в последний день срока действия (т.е. когда она ещё полноценно работает в магазинах и на сайтах) в ТАС2Ю становится НЕактивна.

на следующей день она пропадает с ТАС2Ю наFFиг то есть совсем - т.е. не важно есть там деньги или нет - она пропадает и клиент может даже уже не узнать шо у него когда-то был/есть счёт с деньгами.

З.Ы.
ТАС2Ю
жирные "минусы":
- выкидывает (совсем плохо в Firefox особенно если "выключить сбор личных данных", самое стабильная работа в этом плане в Хроме)
- по картам нет полноценной выписки / вводит клиента в заблуждение по поводу даты проводки операции по счёту/ комиссия скрыта в явном ввиде и её начисление можно не сразу заметить - что тоже вводит клиента в заблуждение
- по депозитам /нет возможность сортировать по датам открытия/окончания/валютам/ставкам
- нет каких либо квитанций по платежам (п2п, коммуналка, телефоны) - причём стало выкидывать при пополнение мобильных

плюсы ТАС2Ю жир: обмен валют
обычный плюс: видно начисление по бонусному счёту

а так ИМХО - дизайн чисто под хипстеров и любителей посидеть в фесбуке
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:44

  THB написав:
  novichok написав:Есть плативка в валюте? на сайте вроде только грн.

Есть. И ощадные в гр. и валюте.

Ок. А покупка валюты с плативки грн и зачисление на Плативку дол. бесплатно?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:58

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:обычный плюс: видно начисление по бонусному счёту
По WC сей возможности нет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:02

  novichok написав:
  THB написав:
  novichok написав:Есть плативка в валюте? на сайте вроде только грн.

Есть. И ощадные в гр. и валюте.

Ок. А покупка валюты с плативки грн и зачисление на Плативку дол. бесплатно?

У меня,так сказать,обойма заряженна,но еще не покупал - есть курсы поинтереснее в др. банках. Покупка дллжна быть без коммиса,а вот вывод - надо смотреть тарифы,так не помню. Вот чтоб не было % на выходе - использовать ощадные депозиты.
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:09

  Alex_ki написав:А на какой, кроме фин номера оно должно сбрасывать?
Ну и не светить на олх фин номер - базовые правила безопасности при торговле..

видно у разработчиков такая же логика как и у вас :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:38

  Alex_ki написав:А на какой, кроме фин номера оно должно сбрасывать?


ИБ это по сути всегда борьба между удобством пользователя и безопасностью
тут решили подумать больше про удобства клиента )
(ИМХО - можно сделать двухфакторную: кодовое слово/звонок на ГЛ и т.д.)


  Alex_ki написав:Ну и не светить на олх фин номер - базовые правила безопасности при торговле..

если так делают многие клиенты, должен ли разработчик хотябы задуматься о базовой безопасности таких клиентов?
Если клиент использует всего один тел. номер, ему теперь запретить олх или Тас2ю?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:44

  uaprofi написав:
  Alex_ki написав:А на какой, кроме фин номера оно должно сбрасывать?


ИБ это по сути всегда борьба между удобством пользователя и безопасностью
тут решили действовать больше в угоду клиенту )
(ИМХО - можно сделать хотябы двухфакторную: кодовое слово/звонок на ГЛ и т.д.)


  Alex_ki написав:Ну и не светить на олх фин номер - базовые правила безопасности при торговле..

если так делают многие клиенты, должен ли разработчик хотябы задуматься о базовой безопасности таких клиентов?

Мне нравится подход моно с почтой.

Телефон + подтверждение почтой смены фин номера выглядит нормальным компромисом.
curiousobro
 
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