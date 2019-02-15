Додано: Суб 16 лют, 2019 15:36

DobrijZmej написав: Просто интересно - а в TAS2U у Вас этих просроченных карт вообще не видно?

Или видно, но с ними ничего нельзя сделать кроме перевыпуска? Просто интересно - а в TAS2U у Вас этих просроченных карт вообще не видно?Или видно, но с ними ничего нельзя сделать кроме перевыпуска?

любая карта в последний день срока действия (т.е. когда она ещё полноценно работает в магазинах и на сайтах) в ТАС2Ю становится НЕактивна.на следующей день она пропадает с ТАС2Ю наFFиг то есть совсем - т.е. не важно есть там деньги или нет - она пропадает и клиент может даже уже не узнать шо у него когда-то был/есть счёт с деньгами.З.Ы.ТАС2Ю- выкидывает (совсем плохо в Firefox особенно если "выключить сбор личных данных", самое стабильная работа в этом плане в Хроме)по поводу даты проводки операции по счёту/и её начисление можно не сразу заметить - что тоже- по депозитам /нет возможность сортировать по датам открытия/окончания/валютам/ставкам- нет каких либо квитанций по платежам (п2п, коммуналка, телефоны) - причём стало выкидывать при пополнение мобильныхплюсы ТАС2Ю: обмен валютобычный плюс: видно начисление по бонусному счётуа так ИМХО - дизайн чисто под хипстеров и любителей посидеть в фесбуке