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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:01
curiousobro
не только моно отделил от фин номера вторичную проверку.
тот же приват при сбросе пароля требует пин код к карте указать.
алла спрашивает номер счета и дату рождения. плюс вход по логину а не номеру тлефона.
а тут логин по номеру телефона и тупо на тот же номер сбросили проверочный код при сбросе пароля и управились. я в шоке.
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mephala
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Додано: Суб 16 лют, 2019 17:29
А куда в приложении тас2ю подевалась кнопка "пополнить карту"?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 18:49
а кто нить пробовал на левый номер зарегать учетку и пройти идентификацию по своей карте? такое даст?
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mephala
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Додано: Суб 16 лют, 2019 20:37
ребят, кто делал прямой обмен с $ на евро в приложении tas2y ? Делал так, с ощадного снимаю на викенд $ и сразу пробую купить евро на тот же викенд. Только что пробовал два раза, пишет ошибка. Курс удобный, +- такой же как и в обменках, только не нужно стирать кеды )
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yoggik
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Додано: Суб 16 лют, 2019 20:54
yoggik написав:ребят, кто делал прямой обмен с $ на евро в приложении tas2y ? Делал так, с ощадного снимаю на викенд $ и сразу пробую купить евро на тот же викенд. Только что пробовал два раза, пишет ошибка. Курс удобный, +- такой же как и в обменках, только не нужно стирать кеды )
Пока что будет выдавать ошибку, ещё не запилили прямой обмен
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Faceless
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