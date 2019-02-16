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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:01

Re: ТАСКОМБАНК

curiousobro
не только моно отделил от фин номера вторичную проверку.
тот же приват при сбросе пароля требует пин код к карте указать.
алла спрашивает номер счета и дату рождения. плюс вход по логину а не номеру тлефона.
а тут логин по номеру телефона и тупо на тот же номер сбросили проверочный код при сбросе пароля и управились. я в шоке.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:29

Re: ТАСКОМБАНК

А куда в приложении тас2ю подевалась кнопка "пополнить карту"?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:49

Re: ТАСКОМБАНК

а кто нить пробовал на левый номер зарегать учетку и пройти идентификацию по своей карте? такое даст?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:37

обмен $ на евро

ребят, кто делал прямой обмен с $ на евро в приложении tas2y ? Делал так, с ощадного снимаю на викенд $ и сразу пробую купить евро на тот же викенд. Только что пробовал два раза, пишет ошибка. Курс удобный, +- такой же как и в обменках, только не нужно стирать кеды )
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:54

Re: ТАСКОМБАНК

yoggik написав:ребят, кто делал прямой обмен с $ на евро в приложении tas2y ? Делал так, с ощадного снимаю на викенд $ и сразу пробую купить евро на тот же викенд. Только что пробовал два раза, пишет ошибка. Курс удобный, +- такой же как и в обменках, только не нужно стирать кеды )
Пока что будет выдавать ошибку, ещё не запилили прямой обмен
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 08:20

Re: ТАСКОМБАНК

Коли банк автоматично доливає ліміти по картці Вікенд? Тільки в листопаді- грудні?
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:38

Re: ТАСКОМБАНК

tarasum написав:Коли банк автоматично доливає ліміти по картці Вікенд? Тільки в листопаді- грудні?
Коли проводять кампанію апселл, а то як зірки зійдуться
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:05

Faceless а по текущим 2620 для сэп платежей из тас24 чё-нить решили? Их прикрутят в тас2ю или нет? Абидна будет, если эту тропку прикроют :roll:
Кассандра
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