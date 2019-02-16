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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:09

  curiousobro написав:
  Кассандра написав:Faceless а по текущим 2620 для сэп платежей из тас24 чё-нить решили? Их прикрутят в тас2ю или нет? Абидна будет, если эту тропку прикроют :roll:

По информации от инсайдера на ветке -с текущими тас2ю работать не будет.

будет, если в фейсбуке будут просить
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:02

J а где там похлопотать можно, ссылкой не поделитесь?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:17

  Кассандра написав:J а где там похлопотать можно, ссылкой не поделитесь?

самому интересно

  DobrijZmej написав:
  curiousobro написав:И вопрос - таки будет работа с поточными в тас2ю или RIP поточным после ухода с тас24?

Вопрос исследуется, и я-бы сказал - зависит от отзывов и результатов тех опросов, которые вывешивают в группе в фейсбуке.
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J
 
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