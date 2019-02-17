будет, если в фейсбуке будут просить
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 19:09
будет, если в фейсбуке будут просить
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Нед 17 лют, 2019 21:17
самому интересно
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Нед 17 лют, 2019 21:50
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Нед 17 лют, 2019 22:07
vollena71 спасибо, плохо только, что это закрытая группа (327 участников), наверное это тестеры тас2ю. Для вступления требуется пройти айдентификейшен от админов и если они будут удовлетворены, то добавят в группу. Жаль, что есть такое сито и не каждый может похлопотать по сути
Додано: Нед 17 лют, 2019 22:30
Подскажите. Кредит в Кредит маркет должен отображаться в интернет банке ТАС2u или нет?.
Додано: Нед 17 лют, 2019 22:30
Примерно через пару недель после создания группы, о чем узнал из этой ветки, зарегил в мордокниге новый акк (поскольку не имею акков в соц. сетях в принципе), имя и фамилию изменил, и не имея на странице ничего, ни фото, никакой персональной информации - подал заявку в эту группу - через полдня получил доступ. Так что попробуйте - там админы доброжелательные .
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:18
Re: ТАСКОМБАНК
..и кстати...активнее , активнее ) регимся и ставим плюсы в опроснике )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:25
Flamingo ну меня тоже нет на фейсбуке, но вы меня уговорили - попробую через аккаунт подруги зайти и зарегиться
|